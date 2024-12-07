عندما تنسحب الأمواج، أسرار انحسار مياه البحر في دهب

منذ فجر التاريخ، ارتبط الإنسان بالبحر بعلاقة حميمة، كان البحر مصدر رزقه، وملهمه، ومسرحًا لأحلامه وأساطيره، لكن هذه العلاقة الوثيقة قد تشهد أحيانًا تقلبات غريبة، كأن يتراجع البحر فجأة وكأنه يختبئ، تاركًا وراءه مناظر خلابة وأسرارًا تحير العلماء والعامة على حد سواء.

ظاهرة غريبة تهز مدينة دهب

شهدت مدينة دهب، جوهرة ساحل البحر الأحمر، ظاهرة طبيعية فريدة من نوعها، حيث انحسرت مياه البحر بشكل ملحوظ، وكشفت عن كنوز طبيعية كانت مختبئة تحت الأمواج، فقد تراجعت المياه لأكثر من 50 مترًا، لتكشف عن الشعاب المرجانية المتحجرة وصدف البحر والكائنات البحرية، مما أثار دهشة وفضول الزوار والسكان المحليين على حد سواء.

ما الذي يقف وراء هذه الظاهرة؟

وكشف مصدر بوزارة البيئة في تصريحات خاصة لفيتو أن ظاهرة انحسار مياه البحر تعد ظاهرة طبيعية تحدث بشكل دوري، وترتبط بشكل أساسي بحركتي المد والجزر، فالقمر، وهو أقرب جرم سماوي للأرض، يؤثر بشكل كبير على حركة المياه في المحيطات والبحار، فجاذبية القمر تعمل على جذب المياه نحوها، مما يؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه في المناطق القريبة من القمر، وهذه هي ظاهرة المد، وعندما يكون القمر في الجانب الآخر من الأرض، فإن جاذبيته تضعف، مما يؤدي إلى انخفاض منسوب المياه، وهذه هي ظاهرة الجزر.

أسباب أخرى محتملة وراء انحسار مياه البحر في دهب

واضاف المصدر أنه بالإضافة إلى حركة المد والجزر، هناك عوامل أخرى قد تساهم في حدوث ظاهرة انحسار المياه، مثل أن يؤدي ارتفاع الضغط الجوي إلى انخفاض منسوب المياه، والعكس صحيح.

واضاف أنه يمكن للرياح القوية أيضا أن تدفع المياه بعيدًا عن الشاطئ، مما يؤدي إلى انحسارها، وقد تساهم التغيرات المناخية في حدوث تغييرات في أنماط التيارات البحرية، مما يؤثر على منسوب المياه.



تأثير الظاهرة على الحياة البحرية

وعلى الرغم من أن هذه الظاهرة قد تبدو مثيرة للقلق، إلا أن خبراء البيئة يؤكدون أنها ظاهرة طبيعية لا تشكل تهديدًا للحياة البحرية على المدى الطويل، فالكائنات البحرية تتكيف مع هذه التغيرات الدورية في منسوب المياه، وقد تكون هذه الظاهرة فرصة للكائنات البحرية للبحث عن الغذاء في المناطق التي كشفت عنها المياه.

رسالة من الطبيعة

وأكد خبراء البيئة أن ظاهرة انحسار مياه البحر تعتبر تذكيرًا لنا بقوة الطبيعة وتأثيرها على حياتنا، وهي دعوة لنا للاهتمام بحماية البيئة البحرية والحفاظ على التوازن البيئي، حتى نتمكن من الاستمتاع بجمالها وروعتها للأجيال القادمة.

ختامًا، فإن ظاهرة انحسار مياه البحر في دهب تعد فرصة للتعرف على أسرار الطبيعة وعجائبها، وهي تذكير لنا بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية.

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