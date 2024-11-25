الشباب والرياضة تستقبل بعثة منتخب الناشئين بعد التأهل لكأس الأمم الأفريقية

استقبلت وزارة الشباب والرياضة، بعثة منتخب الناشئين تحت 17 سنة، بعد تحقيقهم إنجازًا كبيرًا بالفوز ببطولة شمال إفريقيا والتأهل إلى كأس الأمم الإفريقية.

وكان في استقبال بعثة الدكتور منتخب الناشئين عبد الأول محمد، مدير عام المنتخبات القومية، والدكتور أمير خطاب، مدير عام العلاقات العامة والمراسم، حيث نقلا تقدير وزير الشباب والرياضة عن فخره بالإنجاز الذي حققه المنتخب، مؤكدين دعم الوزارة المستمر للرياضة والمنتخبات الوطنية.

الشباب والرياضة تستقبل بعثة منتخب الناشئين بعد التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية، فيتو

وأعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن اعتزاز الوزارة بهذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن هذا الفوز هو تتويج لجهود الجميع من لاعبين وجهاز فني وإداري. وأضاف أن الوزارة تواصل دعمها الكامل للمنتخب الوطني في رحلته المقبلة لتحقيق إنجازات جديدة ترفع اسم مصر عاليًا في المحافل الرياضية.

ويُعد هذا الفوز خطوة هامة في مسيرة المنتخب نحو تحقيق المزيد من النجاحات على المستوى القاري، وسط آمال كبيرة في تحقيق نتائج مشرفة في البطولة المقبلة.

ويُذكر أن المنتخب المصري تمكن من تحقيق البطولة بعد سلسلة من العروض القوية التي أظهرت التزام اللاعبين وإصرارهم على التميز، ما يعكس مستقبلًا مشرقًا لكرة القدم المصرية.

وقد شهد الاستقبال أجواء احتفالية، حيث أعرب اللاعبون عن سعادتهم بالتكريم وأكدوا عزمهم على تقديم أفضل أداء خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية المقبلة، لتحقيق تطلعات الجماهير المصرية وإسعادهم بالبطولات.

وزير الرياضة يلتقي مجلس إدارة اتحاد كرة السلة بتشكيله الجديد

من ناحية أخرى، التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمجلس إدارة اتحاد كرة السلة الجديد برئاسة المهندس عمرو مصيلحي.

شهد اللقاء حضور جميع أعضاء المجلس محمد فتحي، طارق سعيد، المستشار محمد نبيل، محمد إيهاب، أحمد الشرقاوى، مصطفي ابراهيم، نيرة محمد أنور، أيمن على.

وزير الرياضة يلتقي مجلس إدارة اتحاد كرة السلة بتشكيله الجديد

وقدم وزير الشباب والرياضة التهنئة لمجلس إدارة اتحاد كرة السلة في دورته الحالية مشيدا بالعملية الانتخابية والمنافسة القوية التي تحلت بها الانتخابات التى تجري حاليا في جميع الاتحادات، موجهًا في الوقت نفسه الشكر إلى مجلس الإدارة السابق للاتحاد على جهوده خلال الفترات السابقة.

ضبط الأداء المالي والإداري لجميع الاتحادات

وشدد وزير الرياضة على ضرورة الالتزام بقواعد الحوكمة الرشيدة التى تنتهجها الوزارة فى ضبط الأداء المالي والإداري لجميع الاتحادات من خلال عدة مسارات منها التعديلات الخاصة بلوائح السفر للخارج واستضافة البطولات والاشتراطات والإجراءات الصحية لممارسة الأنشطة الرياضية، وكذلك لائحة الدعم المالي المقدم من الدولة للاتحادات الرياضية وربطها بشكل وثيق بضوابط التعامل مع مجريات الصرف الخاصة بالمال العام لكل اتحاد على حدة وذلك بما لا يخالف المواثيق واللوائح الدولية والأولمبية.

وشدد وزير الرياضة خلال الاجتماع على ضرورة العمل على تحقيق المستهدفات بتوسعة قاعدة الممارسة للعبة وزيادة أعداد الهيئات أعضاء الجمعية العمومية.

ونوه وزير الشباب والرياضة للمشروع القومي للموهبة والبطل الاولمبي والذي تنفذه الوزارة فى 12 لعبة أولمبية منها كرة السلة والتى تمتلك ضمن لاعبي المشروع العديد من العناصر الواعدة التي نستهدف أن يكونوا نواة للمنتخبات المصرية بكرة السلة.

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