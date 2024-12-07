وكيل لجنة الأمن القومي بالنواب: المجلس سيفتح ملف تزوير أختام شعار الجمهورية

وجه اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، التحية لوزارة الداخلية بكافة المستويات بدءًا من الوزراء للمساعدين والضباط والجنود والأفراد.

التطور التكنولوجي

وأضاف وكيل دفاع البرلمان: أن هناك تحديات غير عادية تواجه وزارة الداخلية والدولة بشكل عام مع التطور التكنولوجي السريع خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن التزوير في الماضي كان من السهل ضبطه، والقبض على أي شخص يقوم بهذا الأمر بناء على التحريات.

تحديات الجرائم الإلكترونية

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “حقك مع المشاكس” الذي يقدمه هيثم بسام بقناة “القاهرة والناس”: أن الجرائم الإلكترونية تُشكل تحديًا لكافة الدول ومصر من بين هذه الدول بكل تأكيد.

ملف تزوير أختام شعار الجمهورية

وأشار إلى أن مجلس النواب خلال الفترة المقبلة سيفتح ملف تزوير أختام شعار الجمهورية، للعمل على القضاء على هذه الظاهرة من خلال إصدار تشريعات بعقوبات مغلظة.

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