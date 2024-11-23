بعد واقعة تهديد سيد زيزو بالقتل.. كيف تتعامل مع الجريمة الإلكترونية؟.. الاحتفاظ بالرسائل.. تقديم بلاغ رسمي.. والتواصل مع إدارة مكافحة جرائم الإنترنت

تعد الجرائم الإلكترونية من الجرائم المستحدثة التي باتت تشكل تهديدًا حقيقيًا لمستخدمي الإنترنت حول العالم.. هذه الجرائم تتنوع بين التهديدات والابتزازات وصولًا إلى التعديات على الخصوصية، ولعل واحدة من أبرز الحوادث التي تم رصدها مؤخرًا كانت جريمة تهديد لاعب نادي الزمالك أحمد سيد زيزو بالقتل، التي تمت عبر فيديو انتشر على منصات السوشيال ميديا، حيث قام الجاني بنشر فيديو يهدد فيه اللاعب بالقتل في حال انتقاله إلى نادٍ آخر منافس، وبعد ضبط الجاني من قبل الأجهزة الأمنية، ادعى أنه قام بذلك "على سبيل المزاح" في محاولة للحصول على شهرة أو "تريند" عبر الإنترنت.

العقوبات الجنائية في مثل هذه الجرائم

وتتعدد العقوبات التي يمكن أن تطال المتهمين في جرائم التهديد بالقتل عبر الإنترنت، وذلك حسب نوع التهديد وظروفه، وفي هذا السياق، أوضح الخبير القانوني ياسر عرفات أن جريمة التهديد بالقتل تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، خاصة إذا كان التهديد مصحوبًا بابتزاز مادي.

وأضاف عرفات أن المتهم في هذه القضية، رغم ادعائه أنه كان يمزح، إلا أن هذا لا ينفي العقوبة المشددة، خصوصًا أنه استخدم التهديد بالقتل للحصول على فائدة شخصية عبر زيادة متابعيه على الإنترنت.

وأشار عرفات إلى أن الادعاء بأن الجريمة كانت "هزارًا" هو بمثابة استخفاف بالقانون واستغلال لحياة الناس لأغراض غير قانونية، مضيفًا أن التهديدات الإلكترونية تؤثر بشكل سلبي على المجتمعات وتزرع الخوف والذعر بين الأفراد.

الإجراءات التي يجب اتباعها عند التعرض للتهديدات أو الابتزاز الإلكتروني:

يجب على الضحايا الذين يتعرضون للتهديد أو الابتزاز عبر الإنترنت اتخاذ خطوات قانونية فورية للحد من تأثير هذه الجرائم وحماية أنفسهم. ومن أبرز هذه الإجراءات:

الاحتفاظ بالرسائل: يجب على الضحية الاحتفاظ بأي رسائل تحتوي على تهديدات أو ابتزازات إلكترونية. هذه الرسائل تعتبر بمثابة دليل قوي في حال قرر الشخص تقديم بلاغ رسمي.

تقديم بلاغ رسمي: يجب التوجه إلى أقرب قسم شرطة وتقديم بلاغ رسمي بالواقعة. كما يجب إثبات نص الرسائل في محضر رسمي لكي يتم التحقيق في القضية بشكل قانوني.

البلاغ عبر الإنترنت: يمكن تقديم بلاغ عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية المصرية على الرابط https://moi.gov.eg/ أو عبر الخط الساخن 108، المخصص للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية.

الإجراءات القانونية: ينص القانون على ضرورة تقديم البلاغ في غضون 3 أشهر من حدوث الجريمة، وفقًا للمادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية.

التواصل مع إدارة مكافحة جرائم الحاسبات: يمكن الاتصال بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات للحصول على الدعم والمساعدة. يمكن الاتصال على الأرقام التالية: 27928484 / 27926071 / 27921490 / 27921491.

العقوبات المقررة للتهديد والابتزاز عبر السوشيال ميديا

وفقًا للمادة 327 من قانون العقوبات المصري، يعاقب كل من يهدد شخصًا آخر بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. وفي حالة التهديدات عبر الإنترنت أو السوشيال ميديا، فإن العقوبات تختلف وفقًا لعدة عوامل، أهمها ما إذا كان التهديد مصحوبًا بطلب مادي أو لا.

التهديدات المصحوبة بطلب مادي: إذا كان التهديد يتضمن طلبًا ماليًا أو مصلحة مادية، فإن العقوبة تتراوح بين الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.

التهديدات غير المصحوبة بطلب مادي: إذا كانت التهديدات لم تتضمن أي طلب مادي، فإن العقوبة تكون أقل، حيث يمكن أن تصل إلى السجن لمدة 3 سنوات.

التهديدات اللفظية أو الإلكترونية: في حال تم التهديد شفويًا أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فإن العقوبة قد تشمل الحبس لمدة تصل إلى سنتين، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تتجاوز 500 جنيه.

كيفية الاستعلام عن محضر ضد الجريمة الإلكترونية

تتيح وزارة الداخلية للمواطنين الاستعلام عن البلاغات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية عبر الموقع الرسمي للوزارة، ويمكن للمواطنين إنشاء حساب على الموقع واتباع الإجراءات اللازمة للاستعلام عن بلاغاتهم:

الدخول إلى الموقع الرسمي https://moi.gov.eg.

إنشاء حساب جديد باستخدام البيانات الشخصية الصحيحة.

اختيار خدمة "الاستعلام عن بلاغات جرائم تقنية المعلومات".

إدخال الرقم القومي ورقم المحضر وتاريخ المحضر لتتبع حالة البلاغ.

وفي حال كان المواطن لا يستطيع الوصول إلى الإنترنت، يمكنه زيارة وحدة تلقي بلاغات المنطقة المركزية بميدان العباسية أو الاتصال بالأرقام المخصصة لتلقي البلاغات عبر الهاتف.

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