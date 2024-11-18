وكيل دفاع البرلمان: الفصل في طلبات اللجوء خلال 6 أشهر من تاريخ الطلب

قال اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مشروع قانون لجوء الأجانب، يمنح اللاجئين عددًا من الحقوق، بينها التعليم والرعاية الصحية وحرية التنقل وعدم تحميله أي أعباء مالية من الضرائب وغيرها، مع تحديد حالات الإعفاء من الرسوم، وسيكون عليه واجبات أيضًا كتطبيق القانون والدستور.

الهدف من تقنين أوضاع اللاجئين

ولفت خلال تصريحات تليفزيونية بقناة “صدى البلد” إلي أن الهدف من تقنين أوضاع اللاجئين، أن يدرك المجتمع الدولي حجم التكلفة والأعباء التي تتحملها الدولة سنويا.

طلبات اللجوء

ولفت إلي أنه من خلال قانون لجوء الأجانب سيتم الفصل في طلبات اللجوء خلال 6 أشهر من تاريخ الطلب، وسيتم منح وثيقة سفر لمن يتم قبولهم كلاجئين.

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