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سياسة

وكيل دفاع البرلمان: الفصل في طلبات اللجوء خلال 6 أشهر من تاريخ الطلب

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

قال اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مشروع قانون لجوء الأجانب، يمنح اللاجئين عددًا من الحقوق، بينها التعليم والرعاية الصحية وحرية التنقل وعدم تحميله أي أعباء مالية من الضرائب وغيرها، مع تحديد حالات الإعفاء من الرسوم، وسيكون عليه واجبات أيضًا كتطبيق القانون والدستور.

 

الهدف من تقنين أوضاع اللاجئين

ولفت خلال تصريحات تليفزيونية بقناة “صدى البلد” إلي أن الهدف من تقنين أوضاع اللاجئين، أن يدرك المجتمع الدولي حجم التكلفة والأعباء التي تتحملها الدولة سنويا.

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طلبات اللجوء 

ولفت إلي أنه من خلال قانون لجوء الأجانب سيتم الفصل في طلبات اللجوء خلال 6 أشهر من تاريخ الطلب، وسيتم منح وثيقة سفر لمن يتم قبولهم كلاجئين.

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ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

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وكيل دفاع البرلمان مجلس النواب لجنة الدفاع والامن القومي قانون لجوء الأجانب اللاجئين طلبات اللجوء

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