نجيب ساويرس: أحمد فؤاد نجم عمره ما اختفى من ذهني وهذا أملي من الجائزة (فيديو وصور)

بدأ منذ قليل، حفل توزيع جوائز أحمد فؤاد نجم لشعر العامية في دورتها العاشرة، وذلك على خشبة المسرح الصغير، بدار الأوبرا المصرية، بحضور المهندس نجيب ساويرس، مؤسس وراعي الجائزة، والدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا، وكوكبة من الكتاب والمثقفين.



المهندس نجيب ساويرس



وقال المهندس نجيب ساويرس: "مش متخيل إنه فات عشر سنين على رحيل أحمد فؤاد نجم، وحاسس أن أحمد لسه ميت امبارح، وعمره ما اختفى من ذهني الصراحة".



وتابع: "الحاجة المحزنة أننا مشوفناش في العشر سنين دول بديل أو شبه بديل ودي دلالة مش كويسة، فارجو إن البراعم اللي طالعة النهاردة دي تفرحنا، ونقدر نقول إنه حد قرب من عم أحمد أو بقى زيه".

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وأضاف: "دا أملي من الجائزة، وعم أحمد قاعد فرحان دلوقتى وهو شايف إن إحنا بنطلع أجيال جديدة لأن مصر ولادة"



جائزة أحمد فؤاد نجم



وقدمت جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية وعلى مدار 9 سنوات ماضية منذ انطلاقها لأول مرة عام 2014، مجموعة مميزة وموهوبة من الشعراء الشباب.



وأصبحت الجائزة التي أسسها ويرعاها المهندس نجيب ساويرس، في سنوات قليلة مؤشرا حقيقيا ومقياسا واضحا عن جودة وحال شعر العامية، كما يعتبر حفل إعلان الفائزين بها محفلا ثقافيا هاما وفكريا وفنيا أيضا بما يقدم خلال فقراته المختلفة.



قيمة جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية



ويبلغ إجمالي قيمة جائزة أحمد فؤاد نجم المالية في فرع شعر العامية ٣٠٠ ألف جنيه، وتقسم جوائز فرع شعر العامية بمقدار مائتي ألف جنيه تقسم بالتساوي على العشر الأوائل في فرع شعر العامية، ومائة ألف جنيه للفائز الأول من بين العشرة الأوائل ولا يجوز تقسيمها.



فيما بلغت قيمة جائزة أحمد فؤاد نجم في فرع الأعمال النقدية ٥٠ ألف جنيه للفائز بها، ولا يجوز تقسيمها.