الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

نجيب ساويرس: أحمد فؤاد نجم عمره ما اختفى من ذهني وهذا أملي من الجائزة (فيديو وصور)

المهندس نجيب ساويرس،فيتو
المهندس نجيب ساويرس،فيتو

 بدأ منذ قليل، حفل توزيع جوائز أحمد فؤاد نجم لشعر العامية في دورتها العاشرة، وذلك على خشبة المسرح الصغير، بدار الأوبرا المصرية، بحضور المهندس نجيب ساويرس، مؤسس وراعي الجائزة، والدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا، وكوكبة من الكتاب والمثقفين.


المهندس نجيب ساويرس 


وقال المهندس نجيب ساويرس: "مش متخيل إنه فات عشر سنين على رحيل أحمد فؤاد نجم، وحاسس أن أحمد لسه ميت امبارح، وعمره ما اختفى من ذهني الصراحة".


وتابع: "الحاجة المحزنة أننا مشوفناش في العشر سنين دول بديل أو شبه بديل ودي دلالة مش كويسة، فارجو إن البراعم اللي طالعة النهاردة دي تفرحنا، ونقدر نقول إنه حد قرب من عم أحمد أو بقى زيه".

Advertisements


وأضاف: "دا أملي من الجائزة، وعم أحمد قاعد فرحان دلوقتى وهو شايف إن إحنا بنطلع أجيال جديدة لأن مصر ولادة"


جائزة أحمد فؤاد نجم 


وقدمت جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية وعلى مدار 9 سنوات ماضية منذ انطلاقها لأول مرة عام 2014، مجموعة مميزة وموهوبة من الشعراء الشباب.
 

وأصبحت الجائزة التي أسسها ويرعاها المهندس نجيب ساويرس، في سنوات قليلة مؤشرا حقيقيا ومقياسا واضحا عن جودة وحال شعر العامية، كما يعتبر حفل إعلان الفائزين بها محفلا ثقافيا هاما وفكريا وفنيا أيضا بما يقدم خلال فقراته المختلفة.


قيمة جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية 


ويبلغ إجمالي قيمة جائزة أحمد فؤاد نجم المالية في فرع شعر العامية ٣٠٠ ألف جنيه، وتقسم جوائز فرع شعر العامية بمقدار مائتي ألف جنيه تقسم بالتساوي على العشر الأوائل في فرع شعر العامية، ومائة ألف جنيه للفائز الأول من بين العشرة الأوائل ولا يجوز تقسيمها.


فيما بلغت قيمة جائزة أحمد فؤاد نجم في فرع الأعمال النقدية ٥٠ ألف جنيه للفائز بها، ولا يجوز تقسيمها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية

الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا الأوبرا المصرية أحمد فؤاد نجم المهندس نجيب ساويرس المسرح الصغير بدار الاوبرا جائزة أحمد فؤاد نجم جوائز أحمد فؤاد نجم

مواد متعلقة

بالأسماء، القائمة القصيرة للدواوين بجائزة أحمد فؤاد نجم في دورتها العاشرة

رحلة الفاجومي.. أحمد فؤاد من عامل أنفار إلى أشهر شاعر عامية.. حكاية تعاونه مع الشيخ إمام.. وكيف مات بالطريقة التي اختارها؟!

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تكشف عن اضطرابات في حالة الطقس والحرارة تصل لـ 13 درجة على القاهرة

لحظة اشتعال النار فجأة في رجل يصلي بأحد المساجد تثير الرعب (فيديو)

القصة الكاملة لمقتل ربة منزل على يد زوجها في الغربية

نتنياهو: أبو مازن لن يتولى إدارة غزة في ولايتي

حنان وسامح الصريطي آخرهم، نجوم دخلوا القفص الذهبي بعد الـ 70

المدرعة التركية ALTUG تخطف الأنظار في معرض إيديكس 2023 (فيديو)

طوارئ في هيئة السكك الحديدية استعدادا للانتخابات الرئاسية

يسرا وعادل إمام وإيناس الدغيدي، نجوم زينت أسماؤهم معالم حيوية بالشارع المصري

Advertisements

منوعات

المزيد

لحظة اشتعال النار فجأة في رجل يصلي بأحد المساجد تثير الرعب (فيديو)

احذر من ضيق التنفس، "بيرولا" تثير ذعر العالم

حكومة باريس تحذر الفرنسيين من قتل أنفسهم بدلا من "البق"

سر تصرفات المضيفات في الطائرة

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 6-12-2023 بالأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 6-12-2023 في السوق المحلي

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأربعاء 6-12-2023 في الأسواق

استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

الاتهامات الموجهة في قضية فساد وزارة التموين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نص أذكار المساء كما علمنا النبي

ما مدى صحة حديث: "إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم"؟.. الإفتاء توضح معناه

أذكار الصباح، فضل المواظبة عليها من القرآن والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية