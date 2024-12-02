نجيب ساويرس يرد على منتقدي تبرع عائلته بـ 1.5 مليار جنيه للجامعة الأمريكية

رد المهندس نجيب ساويرس عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات الشهير "إكس" على الانتقادات التي وجهها بعض المتابعين والمغردين بعد تبرع عائلته للجامعة الأمريكية بالقاهرة بمبلغ 1.5 مليار جنيه.

أسرة ساويرس تتبرع للجامعة الأمريكية بالقاهرة

وتعد هذه "الهبة" الأكبر من نوعها في تاريخ الجامعة، وذلك لدعم التميز في تعليم إدارة الأعمال والأبحاث متعددة التخصصات وبرامج التبادل مع الجامعات الأمريكية الرائدة.

نجيب ساويرس يرد بقوة على الانتقادات

وفور تداول الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تلقى المهندس نجيب ساويرس عددًا من التعليقات المنتقدة لذلك التبرع، وقالوا: “أن هناك من هم أولى بالتبرع”، ليرد "ساويرس" قائلًا: "ومين قال لك إن احنا ما بنعملش كل ده؟ خش على موقع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية لو يهمك تتأكد بصحيح".

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وكان من ضمن التعليقات، طلب أحد المتابعين التبرع لدور العبادة باعتبارها الأولى، ليرد عليه نجيب ساويرس قائلًا: "بلدنا مش ناقصها كنائس ولا جوامع.. ناقصها تعليم كويس وعلاج كويس.. وبالتالي أنا بفضل أتبرع للتعليم والصحة وفي النهاية كل واحد حر في تبرعاته وماله".

وعن اختيار الجامعة الأمريكية علق ساويرس على أحد المتابعين قائلًا: "الجامعة في مصر وكل الطلبة مصريين".

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