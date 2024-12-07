طارق فهمي: مستقبل بشار الأسد السياسي مرتبط بالمواقف الإيرانية والروسية

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، الخبير الاستراتيجي: إن التطورات الأخيرة في الساحة السورية تشير إلى أن المستقبل السياسي للرئيس بشار الأسد سيكون مرتبطًا بعدة عوامل هامة.

وأضاف لـ فيتو أنه في حال حُسمت معركة حمص، والتي قد تحدث قريبًا، فإن هناك إشكالية كبيرة تتعلق ببقاء الأسد في منصبه.

طارق فهمي: روسيا تواجه تحديات كبيرة نتيجة الحرب في أوكرانيا

وأكد فهمي أن مستقبل الأسد السياسي يرتبط بشكل رئيسي بالموقف الإيراني والروسي، مشيرًا إلى أن إيران بدأت فعليًا في تقليص وجودها العسكري في سوريا، وذلك من خلال إخلاء بعض المواقع.

وأوضح أن روسيا تواجه تحديات كبيرة نتيجة الحرب في أوكرانيا، مما يضعف قدرتها على تقديم الدعم للنظام السوري.

وأشار إلى أنه إذا رحل الأسد، فإن سوريا ستواجه مستقبلًا غامضًا، حيث ستكون هناك عدة مسائل حاسمة تتعلق بمستقبل الدولة السورية ونظامها السياسي.

ولفت إلى أن سوريا منقسمة بالفعل إلى أربع مناطق، وهو ما يعزز احتمالية تقسيم البلاد إلى كيانات منفصلة، بما في ذلك إقامة كيان كردي، وهو ما يمثل تهديدًا خطيرًا.

وأشار فهمي إلى أن رحيل بشار الأسد قد يؤدي إلى مزيد من التجزئة والتقسيم، مما يجعل المستقبل السياسي لسوريا في خطر.

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