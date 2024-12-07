يورو يظهر لأول مرة، 4 تغييرات في تشكيل مانشستر يونايتد أمام نوتنجهام فورست

الدوري الإنجليزي، أعلن الجهاز الفني لفريق مانشستر يونايتد بقيادة البرتغالي روبن أموريم، تشكيل مواجهة نوتنجهام فورست، التي تجمعهما مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي.



تشكيل مانشستر يونايتد أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا

الدفاع: ديوجو دالوت، ليني يورو، ماتياس دي ليخت، ليساندرو مارتينيز

الوسط: مانويل أوجارتي، كوبي ماينو، برونو فرنانديز

الهجوم: أماد ديالو، أليخاندرو جارناتشو، راسموس هويلوندو

فيما يجلس على مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد: ألتاي بايندير، نصير مزراوي، هاري ماجواير، تايرل مالاسيا، كاسيميرو، ماسون ماونت، كريستيان إريكسن، ماركوس راشفورد وجوشوا زيركزي.

يشهد تشكيل مانشستر يونايتد تواجد الفرنسي ليني يورو أساسيًا مع الفريق لأول مرة منذ وصوله هذا الصيف، إذ تعافى أخيرًا من الإصابة التي لحقت به في الفترة التحضيرية.

ويسعى مانشستر يونايتد لتصحيح أوضاعه في الدوري الإنجليزي بعد أن خسر مباراته الماضية (2-0) أمام أرسنال، وهو نفس الأمر بالنسبة لفريق نوتنجهام فورست الذي تلفى هزيمة في مباراته الأخيرة (3-0) ضد مانشستر سيتي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث عشر بـ19 نقطة، فيما يملك نوتنجهام فورست 22 نقطة، تاسعًا في ترتيب الدوري الإنجليزي.

وأكد روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، أن على فريقه تعلم كيفية إدارة التوقعات، بعد خسارته الأولى تحت قيادته أمام آرسنال.

وتسببت الخسارة الأولي لـ أموريم في ملعب "الإمارات"، لتراجع يونايتد للمركز الـ13 قبل مباراة الغد ضد نوتنجهام فورست في "أولد ترافورد"، ضمن الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضح أموريم أن فريقه لا يستطيع تحمل التذبذب في النتائج، حيث يسعى إلى مزيد من الثبات.

وقال مدرب اليونايتد في المؤتمر الصحفي مساء الجمعة: "الأمر صعب لأن هذه البطولة تنافسية للغاية وتتغير طوال الوقت بنتيجة واحدة فقط، في بعض الأحيان مع التقدم تفعل الكثير وتحصل على هذا النوع من النتائج".

وأضاف: "علينا أن نتجاوز هذه المرحلة لأنه قبل مباراة آرسنال كنا نتساءل عن المراكز الأربعة الأولى، والآن نعود إلى هذا الموقف. يتعين علينا إدارة التوقعات؛ النتيجة السيئة، والهدوء ومواصلة القيام بالعمل الذي نقوم به".

وتابع: "إذا نظرت للأمر في الوقت الحاضر، فإنك تخوض 3 مباريات في أسبوع واحد، وهذا من شأنه أن يغير التصورات عن الفريق وجدول الترتيب".

وواصل "أسبوع واحد من الممكن أن يغير الكثير ونحن بحاجة للثبات في العمل. لا يمكنك التحكم بالنتائج، لكنك بحاجة إلى الفوز في 3 مباريات لرؤية فجوة كبيرة في جدول الترتيب".

وأكمل: “كانت لدينا مشكلة وهي عودة اللاعبين دون تدريب وعلينا إدارة الحمل. لدينا دائمًا نفس المشكلة ومع برونو فرنانديز تشعر أنه كان متعبًا بعض الشيء ضد أرسنال، لكنك تعلم أنه سيتعافى جيدًا، مانو ”أوجارتي" يحتاج أحيانًا إلى مزيد من الوقت. نحن في هذه العملية لكننا نقترب من تكوين فكرة".

وأضاف: "أعتقد أن هذه نقطة رئيسية بالنسبة لنا، وعلينا أن نفهم أنصارنا في غضون أسبوعين فقط 4 مباريات، يريدون فقط رؤية الجهد، ثم يريدون الفوز بالمباريات وبعد فترة من الفوز بالمباريات، سيرغبون في رؤية فريق مهيمن للغاية. هذه هي المراحل التي يتعين علينا اتباعها. الجهد سهل، الركض السريع ذهابًا وإيابًا، لذا فهذه نقطة رئيسية وتركيزنا منصب على ذلك".

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