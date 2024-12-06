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رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 15

ترتيب الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 15

 تشهد الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز 3 مباريات ديربي قوية، والمقرر لها غدا السبت على رأسها ديربي ميرسيسايد بجانب اثنين من ديربيات العاصمة اللندني.

ويتصدر ليفربول بقيادة اللاعب المصري محمد صلاح جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل الجولة الـ 15 من البريميرليج.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 15

1- ليفربول 35 نقطة
2- تشيلسي 28 نقطة
3- آرسنال 28 نقطة
4- مانشستر سيتي 26 نقطة
5- برايتون 23 نقطة
6- فولهام 22 نقطة
7- نوتينغهام فورست 22 نقطة
8- أستون فيلا 22 نقطة
9- بورنموث 21 نقطة
10- توتنهام هوتسبير 20 نقطة
11- برينتفورد 20 نقطة
12- نيوكاسل يونايتد 20 نقطة
13- مانشستر يونايتد 19 نقطة
14- وست هام يونايتد 15 نقطة
15- إيفرتون 14 نقطة
16- ليستر سيتي 13 نقطة
17- كريستال بالاس 12 نقطة
18- إبسويتش تاون 9 نقطة
19- وولفرهامبتون 9 نقطة
20- ساوثهامتون 5 نقطة

جدول مباريات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي 2024-2025

السبت

إيفرتون × ليفربول - 2:30 بتوقيت القاهرة.

أستون فيلا × ساوثامبتون - 5:00 بتوقيت القاهرة.

برينتفورد × نيوكاسل -  5:00 بتوقيت القاهرة.

كريستال بالاس × مانشستر سيتي - 5:00 بتوقيت القاهرة.

مانشستر يونايتد × نوتنجهام فورست - 7:30 بتوقيت القاهرة.

الأحد

فولهام × أرسنال - 4:00 بتوقيت القاهرة.

إيبسويتش تاون × بورنموث - 4:00 بتوقيت القاهرة.

ليستر سيتي × برايتون - 4:00 بتوقيت القاهرة.

توتنهام × تشيلسي - 6:30 بتوقيت القاهرة.

الإثنين

وست هام ضد ولفرهامبتون - 10:00 بتوقيت القاهرة.

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