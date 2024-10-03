الخميس 03 أكتوبر 2024
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العلاج الحر بالدقهلية تضبط 6 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان

جولة بمراكز السنبااوين
جولة بمراكز السنبااوين ودكرنس، فيتو

كشف الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن قيام إدارة العلاج الحر بالمديرية بشن حملة مكبرة بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، على عدد من المراكز غير المرخصة لعلاج الإدمان في نطاق مركزي دكرنس والسنبلاوين، وتمكنت من ضبط 6 مراكز غير مرخصة.

 

المراكز المضبوطة تدار دون تراخيص 

وأوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أن الحملة التي قامت بها الإدارة بعضوية الدكتور محمد عبد العزيز، تبين من خلالها أن المراكز المضبوطة تدار دون تراخيص وبواسطة أفراد غير مؤهلين ليس لديهم تراخيص مزاولة مهنة الطب، ولا يتوفر بها أي من الاشتراطات اللازم توافرها في المنشآت الطبية.

تحرير محاضر بانتحال صفة طبيب وإدارة منشأة طبية دون ترخيص

وأضاف «فؤاد»، أنه تم اصطحاب المسؤولين عن تلك المراكز إلى قسم شرطة مركز  دكرنس والسنبلاوين، وتحرير محاضر بانتحال صفة طبيب وإدارة منشأة طبية دون ترخيص، مؤكدا عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

توخى الحذر حيال تلك المراكز وضرورة التأكد من كونها مرخصة

كما ناشد  مدير العلاج الحر المواطنين توخى الحذر حيال تلك المراكز وضرورة التأكد من كونها مرخصة والقائمين عليها أطباء واستيفائها لكافة الاشتراطات الطبية وذلك حرصًا على سلامتهم.

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