ضبط 16 طن أعلاف مجهولة المصدر في أبوحمص بالبحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة محمد رجب هدية - وتحت إشراف حسام المزين، وكيل المديرية، حملات تموينية بنطاق مركز أبو حمص، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، بتكثيف الرقابة على الأسواق لضمان وصول الدعم لمستحقيه، تواصل الأجهزة التنفيذية والرقابية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق وردع المخالفين الذين يتلاعبون بالسلع التموينية والمواد البترولية المدعمة.

ضبط 16 طن أعلاف ونخالة مجهولة المصدر

أسفرت عن ضبط 89 طن أسماك مجمدة مجهولة المصدر و13 كرتونة مخصبات زراعية غير مسجلة بوزارة الزراعة،مطروحة للبيع في الأسواق و16 طن أعلاف ونخالة مجهولة المصدر و16,000 لتر سولار تم تجميعها بغرض إعادة البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط 20 شيكارة نخالة مجهولة المصدر

كما تم ضبط 1000 عبوة سكر و250 علبة أدوية بشرية مجهولة المصدر و177 عبوة مبيدات زراعية محظورة تداولها بالأسواق و25 كيلو عسل و40 شيكارة أعشاب و40 شيكارة فوسفات و20 شيكارة نخالة مجهولة المصدر، كما تم تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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