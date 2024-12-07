بحضور 4 وزراء.. لجنة برلمانية تناقش بيان وزير الإسكان غدا

تعقد غدا الأحد، لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، اجتماعا، لمناقشة البيان الذي ألقاه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أمام المجلس الشهر الماضي.

وزير الإسكان يستعرض بيانه أمام النواب

ومن المقرر أن يشارك في اجتماع لجنة الإسكان؛ وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وزير المالية، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير الموارد المائية والري.

توفير الاعتمادات المالية اللازمة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

كان وزير الإسكان قد استعرض أمام مجلس النواب توفير وإتاحة الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مشروعات المرافق (مياه الشرب والصرف الصحي) بكافة المحافظات.

تنفيذ مشروعات المرافق

كما عرض الشربيني، التنسيق بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لاستخدام الأراضي التابعة لولاية وزارة الموارد المائية والري لتنفيذ مشروعات المرافق بالمحافظات.

إحالة بيان شريف الشربيني إلى لجنة الإسكان

وفي نوفمبر الماضي، قرر المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، إحالة بيان المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى لجنة الإسكان لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.

مناقشة بيان وزير الإسكان أمام النواب

ودعا رئيس مجلس النواب، رئيس لجنة الإسكان، إلى عقد اجتماع لمناقشة البيان فى أقرب وقت ممكن، بحضور وزير الإسكان.

وقال رئيس المجلس: ولمن يرغب من النواب، سواء من أعضاء اللجنة أو من غيرها، حضور المناقشات.

وأعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الانتهاء من تنفيذ 15329 وحدة سكنية متنوعة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى بما نسبته 118.5 % من المستهدف.

مستهدفات الوحدات السكنية في برنامج الحكومة

وأشار وزير الإسكان، إلى أن المستهدف خلال برنامج الحكومة الحالية، الانتهاء من تنفيذ 376.5 ألف وحدة سكنية بأنواعها المختلفة، وتنفيذ أكثر من 173 ألف وحدة سكنية أخرى لتلبية احتياجات مختلف شرائح المواطنين، وتحقيق رغبتهم في تملك مسكنهم الخاص.

تحويل محافظات وجه قبلي إلى مناطق جاذبة للاستثمار

وكشف جهود الدولة ممثلة في وزارة الإسكان، فى تحويل محافظات وجه قبلي إلى مناطق جاذبة للاستثمار الأجنبي والقطاع الخاص من خلال التوسع في تصميم مدن الجيل الرابع في الصعيد لتكون بمثابة فرصة حقيقية للتنمية وتسهم في توفير فرص العمل وسبل الحياة الكريمة للمواطنين، حيث سيتم استكمال تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق والخدمات لمدن الجيل الرابع بصعيد مصر (أسوان الجديدة، الفشن الجديدة، ملوى الجديدة، غرب اسيوط "ناصر"، غرب قنا)، وسيتم السير في إجراءات تنفيذ مدن جديدة صدرت بشأنها قرارات جمهورية (إسنا الجديدة، الأقصر الجديدة، نجع حمادي الجديدة، بنى مزار الجديدة، جرجا الجديدة)، والانتهاء من دراسات بعض المدن (سمالوط الجديدة، السباعية الجديدة، الغردقة الجديدة).

ضمان التوزيع الجغرافي التنموي العادل

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أنه فى إطار مواصلة العمل على ضمان التوزيع الجغرافي التنموي العادل، ودعم تحقيق التنمية في المحافظات الحدودية، بما يضمن اندماجها في المشروعات القومية الضخمة، يجرى تنفيذ مشروعات تنموية بسيناء ضمن خطة تنمية شبه جزيرة سيناء، واستكمال برنامج تدعيم البيوت النوبية بأسوان، وتنفيذ البيوت البدوية بالمحافظات الحدودية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 145 بيتا يدويًّا خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، كما أنه جار البدء فى تنفيذ مدينة بئر العبد الجديدة.

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