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سياسة

وزير الإسكان أمام النواب: نعمل على إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء

وزير الإسكان أمام
وزير الإسكان أمام النواب

 أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، العمل على تنفيذ استراتيجية شاملة تهدف إلى تنظيم النمو السكاني وضبط الانتشار العمراني في مختلف أنحاء الجمهورية.

 

عرض خطة وزارة الإسكان أمام النواب

 جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء عرض خطة عمل وزارة الإسكان ضمن الحكومة الحالية، وما تم إنجازه من تلك الخطة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2024 /2025.

 

رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة

وأوضح وزير الإسكان، أن هذه الاستراتيجية تأتي في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة حياة المواطنين، من خلال اتخاذ إجراءات فعالة وسريعة لمعالجة التحديات الحالية في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية.

 

تطوير المدن الجديدة القائمة

 وقال وزير الإسكان: تعمل الوزارة على تطوير المدن الجديدة القائمة، بالإضافة إلى إنشاء مدن الجيل الرابع على المحاور التنموية الرئيسية، بهدف توفير بيئة حضرية متكاملة تتناسب مع احتياجات السكان وتساهم في توزيع السكان بشكل متوازن بين مختلف المناطق.

 

استراتيجية طموحة لمعالجة الفجوات التنموية في المناطق غير المخططة

وقال الوزير أمام النواب: لدينا استراتيجية طموحة لمعالجة الفجوات التنموية في المناطق غير المخططة والعشوائيات من خلال مشروعات تطوير شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة في تلك المناطق وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

 

إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان ستستمر في العمل على إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء بشكل نهائي، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات وتحقيق العدالة لجميع الأطراف، بما يضمن التصحيح الفعلي للوضع العمراني في جميع أنحاء البلاد.

 

وقال وزير الإسكان: منذ أن شرفت بتكليفي وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في 3 يوليو ۲۰۲٤، وأنا حريص كل الحرص على عقد اللقاءات الدورية مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لمناقشة الموضوعات الهامة والعمل على حل المشاكل المتعلقة بكل ما يخص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

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