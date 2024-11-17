رئيس صندوق الإسكان الإجتماعي تكشف توفير مليون شقة للفقراء خلال 10 سنوات

كشف المهندسة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، عن توفير الصندوق مليون وحدة سكنية للفقراء ومحدودي ومنخفضي الدخل خلال 10 سنوات بدءًا من 2014.

شقق متوسطي الدخل

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: إن صندوق الإسكان الاجتماعي ساهم في توفير 30 ألف وحدة لمتوسطي الدخل.

شرط الاستفادة من الإسكان الإجتماعي



ولفتت إلي انه يشترط للاستفادة من برنامج “سكن لكل المصريين” ألا يسبق للمواطن الاستفادة من أي برامج للإسكان الذي طرحته الدولة، وألا يمتلك أي شقة باسمه.

ويبدأ الإثنين المقبل 18 نوفمبر، سحب كراسات شروط لذوي الاحتياجات الخاصة في الطرح الجديد لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وسوف يشهد الطرح تغطية جميع مناطق الجمهورية تقريبًا، سواء على مستوى المدن الجديدة أو المحافظات.

وحددت الوزارة أسعار شقق الطرح الجديد لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.

وجاءت الأسعار كالتالي: