الحزب العربي الناصري ينظم ندوة عن مستقبل السودان غدًا

يقيم الحزب العربي الديمقراطي الناصري بالتعاون مع فرعية حزب الأمة القومي بمصر ندوته الأسبوعية، تحت عنوان (رؤى حول حاضر ومستقبل السودان - قراءة فى رؤى وأفكار الإمام الصادق المهدى)، وذلك في تمام ٧ مساء غدا الأحد الموافق ٨ ديسمبر ٢٠٢٤

بالمقر المركزي للحزب ٨ ش طلعت حرب - وسط البلد - القاهرة.

المشاركون بندوة الحزب الناصرى

يتحدث في الندوة كل من: “الدكتور عوض جبر الدار - عضو لجنة السياسات بالمكتب السياسي لحزب الأمة القومي، عبد الغفار خلف الله - القطب الاتحادي السوداني، اسماء الحسيني - مدير تحرير الأهرام، سامح اسماعيل - مدير مؤسسة دال للأبحاث والنشر، خالد محمود - إعلامي، والتعليق علي الرؤي: الدكتورة مريم الصادق المهدي - نائبة رئيس حزب الامة القومي”.

ويدير الندوة:"الدكتور عثمان البشري المهدي - رئيس فرعية حزب الأمة القومي في مصر، هاني ماضي - القيادى بالحزب العربي الديمقراطي الناصري ".

محاور ندوة الحزب الناصرى

وسوف تناقش الندوة عددا من المحاور الهامة التى تتعلق بالشأن السودانى فى ظل استمرار الحرب بين الجيش السودانى وقوات الدعم السريع، بالإضافة تعرض العديد من المدن السودانية لشبح المجاعة، فضلا عن ضحايا الحرب الدائرة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وما هى الرؤية لمستقبل السودان وهل هناك إمكانية لوقف هذه الحرب.

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