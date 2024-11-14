أستاذة علوم سياسية: الهزائم العسكرية والتوترات الدولية تؤكد تدهور موقف حميدتي

قالت الدكتورة سالي توفيق، أستاذ العلوم السياسية بكلية الدراسات الأفريقية العليا

: إن قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، المعروف بـ "حميدتي"، باتت في موقف حرج نتيجة للهزائم العسكرية التي تعرضت لها في العديد من الجبهات، خاصة في منطقة جبل موية الاستراتيجية.

وأضافت أن الخسارة الأكبر تكمن في أن قوات الدعم السريع أصبحت محاصرة في تلك المنطقة، ما يعكس تدهورًا خطيرًا في موقفها العسكري.

وأكدت الدكتورة سالي توفيق لـ فيتو أن حميدتي لا يعاني فقط من تراجع عسكري، بل من تراجع سياسي على المستوى الدولي. وأشارت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قد فرضت عقوبات على بعض أفراد عائلة حميدتي، وبالأخص شقيقه الأصغر القوني حمدان دقلو، بتهمة التورط في الاتجار بالأسلحة المستخدمة في الهجمات العسكرية على الفاشر في شمال دارفور.

وفيما يتعلق بتلك العقوبات، أوضحت سالي أن وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت الثلاثاء الماضي عن فرض عقوبات على القوني حمدان دقلو، الذي تم اتهامه بشراء أسلحة استخدمتها قوات الدعم السريع في تنفيذ عمليات عسكرية ضد المدنيين في دارفور، وتتهم الولايات المتحدة قوات الدعم السريع بارتكاب فظائع وحشية تشمل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بالإضافة إلى ممارسات التطهير العرقي.

وتأتي هذه التطورات في وقت يحقق فيه الجيش السوداني بعض المكاسب الميدانية في مناطق متعددة، بما في ذلك الخرطوم وبحري ومنطقة جبل موية، بعد تنفيذ عمليات عسكرية متزامنة على عدة جبهات. وتزداد الأوضاع سوءًا في ظل الحرب الأهلية المستمرة منذ أبريل 2023، التي أدت إلى نزوح نحو 10 ملايين شخص، مع تفشي الجوع والعنف العرقي في العديد من المناطق.

وقالت إن تراجع قوات الدعم السريع عسكريًّا وسياسيًّا قد يغير من مجريات الحرب في السودان، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والعسكري في البلاد، التي تعيش أزمة إنسانية مستمرة بسبب النزاع الدائر.