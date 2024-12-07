قيادي ناصري: مؤتمر القاهرة لدعم غزة يثبت أن مصر الداعم الأول للحق الفلسطيني

قال المستشار محسن جلال نائب رئيس الحزب العربى الناصرى إن مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة، والذي شارك فيه أكثر من 100 وفد يمثلون الدول ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية، يعد خطوة بالغة الأهمية في التأكيد على التزام المجتمع الدولى بالاستجابة للكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وضرورة وضع حد لمعاناته الشديدة.

وأكد أن الجهود المصرية على مختلف الأصعدة لدعم القضية الفلسطينية وحماية حقوق الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته الإنسانية لم تتوقف.

تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية من أجل إيجاد حلول عملية للتحديات الإنسانية في غزة

كما أكد أن مؤتمر تعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة يستهدف تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية من أجل إيجاد حلول عملية للتحديات الإنسانية في غزة، حيث يواجه القطاع ظروفًا صعبة نتيجة حرب الإبادة الإسرائيلية والتى تطبق سياسة الارض المحروقة لتهجير الشعب الأمر الذى يجعل هذا المؤتمر وسيلة لتسليط الضوء على هذه الأزمة ومحاولة وضع خطط مستدامة للتعامل معها.

وأشار إلى أن المؤتمر يعكس التزامًا دوليًا بتحسين الأوضاع في غزة، فضلا عن كونه اختبار حقيقي لمدى جدية المجتمع الدولي في تحويل هذه الالتزامات إلى خطوات ملموسة على أرض الواقع تساهم في تخفيف معاناة أهالى القطاع وهذا يثبت أن مصر الداعم الأكبر للحق الفلسطيني.

ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن التي تطالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار

ولفت إلى ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن التي تطالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ، وضمان وصولها بصورة آمنة ومستدامة إلى الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك، الغذاء والماء، والإمدادات الطبية، والوقود والمأوى، كذلك تمهيد الطريق لبدء جهود إعادة الإعمار طويلة المدي بقيادة الحكومة الفلسطينية وبدعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، منوها بحجم الخسائر الفادحة التي تكبدها قطاع غزة خلال هذه الحرب في الأرواح بالإضافة إلى تدمير غير مسبوق للبنية التحتية.

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