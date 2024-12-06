الداخلية: إحباط محاولة جلب 91 ألف طلقة داخل حاوية قطع غيار سيارات

نجحت أجهزة الأمن فى إحباط محاولة جلب كمية من الطلقات النارية داخل حاوية قطع غيار سيارات عبر إحدى الموانئ البحرية.

وكانت معلومات وردت وأكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية اعتزام شخصين جلب كمية كبيرة من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة داخل حاوية "قطع غيار سيارات" قادمة من الخارج عبر إحدى الموانئ البحرية.

إحباط محاولة جلب 91 ألف طلقة داخل حاوية قطع غيار سيارات

وعقب تقنين الإجراءات، أسفرت أعمال تفتيش الحاوية عن ضبط قرابة (91 ألف طلقة نارية مختلفة الأعيرة مهربة) مخبأة داخل 2 ماكينة خاصة بضبط زوايا السيارات ضمن مشمول الحاوية كما تم ضبط الشخصين القائمين على الجلب (تاجر قطع غيار سيارات "له معلومات جنائية"، ونجله - مقيمان بمحافظة الإسكندرية).

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ 10 ملايين جنيه تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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