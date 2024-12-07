خطوات استخراج رخصة النقل البطئ وأنواعه

وضع قانون المرور الجديد شروط يجب الالتزام بها لترخيص قيادة مركبات النقل البطئ، وأنواع رخصها والتي منها رخصة سيارات نقل الموتي، ضمن إجراءات وخطوات ترصدها فيتو عن كيفية استخراج رخصة السيارة في حال فقدانها من داخل وحدات المرور وشكل اللوحات المعدنية الخاصة بنقل الموتى والخاصة بكل مؤسسة، في التقرير التالي.

أولا_ أنواع رخص سيارات النقل البطئ

-رخصة قيادة عربة ركوب أو عربة نقل موتى.

- رخصة قيادة عربة نقل.

-رخصة قيادة دراجة نقل.

ثانيا_ شروط ترخيص سيارات النقل البطئ ومنها سيارات نقل الموتى..

-ألا تقل سنه عن 18 سنة ميلادية.

-لياقته صحيا للقيادة من حيث سلامة البنية والنظر والخلو من العاهات التى تعجزه عن القيادة.

-اجتياز اختبار فني فى قيادة النوع الذى يطلب الترخيص له بقيادته وفي قواعد المرور وآدابه.

-ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى إحدى جرائم المخدرات أو السكر، ما لم تكن مضت سنة على تنفيذ العقوبة أو على سقوطها بمضى المدة أو من تاريخ الحكم إذا اقترن بوقف التنفيذ وذلك لمن كانت مهنته القيادة.

-ويحمل قائد عربات الركوب والنقل علامات معدنية مميزة ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شكل هذه العلامات والبيانات التى تتضمنها ومكان وضعها وقيمة التأمين الذى يؤدى عنها ويجب أن تكون العلامة ظاهرة وبياناتها واضحة.

-وفى جميع الأحوال لا يجوز الترخيص بتسيير دراجات الركوب أو عربات اليد إلا بعد التحقق من قدرة المرخص له على قيادة المركبة وعلى إلمامه بقواعد المرور وآدابه.

ثالثا_ خطوات استخراج رخصة سيارات النقل البطئ ومنها سيارة نقل الموتي في حالة فقدانها

- التوجه لأقرب قسم شرطة لإثبات حالة في محضر فقد رسمي.

- التوجه إلى قسم المرور الذي تتبع له منطقة الإقامة من أجل بدء إجراءات استخراج رخصة السيارة واللوحات المرورية الجديدة.

- استخراج شهادة مخالفات السيارة وسدادها بالكامل في حالة تواجد أي مخالفة.

- فحص فني في المرور المتخصص لمطابقة رقم الموتور ورقم الشاسيه مع البيانات المسجلة في إدارة المرور.

- شراء مجموعة الإسعافات الأولية ومثلث الطوارئ في حالة عدم توافرهم.

-سداد قيمة اللوحات الجديدة واستلامها بأرقام مختلفة ورخصة جديدة.

رابعا_أنواع اللوحات المعدنية وفقا لكل مؤسسة

-اللون الأسود لسيارات تحت الطلب "نقل الموتى".

- سيارات الرئاسة، تحمل لوحات معدنية باللون الأخضر في الشريط العلوي، والجزء السفلي أخضر فسفوري، وتكتب الأرقام باللون الأصفر.

- الهيئات الدبلوماسية، تحمل لوحات معدنية باللون الأخضر في الشريط العلوي، والجزء السفلي باللون الأبيض الفسفوري، وتكتب الأرقام باللون الأسود.

- السيارات الملاكي المميزة، وهي السيارات المملوكة للأجانب التي تعمل بالهيئات الدبلوماسية، وغير تابعة للقنصليات، وتحمل لوحات معدنية باللون الأخضر الفاتح في الشريط العلوي، والجزء السفلي أبيض فسفوري، وتكتب الأرقام باللون الأسود.

- السيارات التابعة للشرطة، تحمل لوحات معدنية باللون الأزرق الغامق في الشريط العلوي، والجزء السفلي أبيض فسفوري، وتكتب الأرقام باللون الأبيض.

- السيارات التابعة للجمارك، تحمل لوحات معدنية باللون الأصفر في الشريط العلوي، والجزء السفلي أبيض فسفوري، وتكتب الأرقام باللون الأسود.

- سيارات القطاع العام، الحكومة، المحافظة، والأتوبيسات العامة، تحمل لوحات معدنية باللون الرمادي في الشريط العلوي، والجزء السفلي أبيض فسفوري، وتكتب الأرقام باللون الأسود.

- سيارات الرحلات، أوتوبيسات السياحة، تحمل لوحات معدنية باللون البيج في الشريط العلوي، والجزء السفلي أبيض فسفوري، وتكتب الأرقام باللون الأسود.

- أوتوبيسات المدارس، تحمل لوحات معدنية باللون الأزرق الفاتح في الشريط العلوي، والجزء السفلي أبيض فسفوري، وتكتب الأرقام باللون الأسود.

-سيارات الأجرة، تحمل لوحات معدنية باللون البرتقالي في الشريط العلوي، والجزء السفلي أبيض فسفوري، وتكتب الأرقام باللون الأسود.

- سيارات النقل والجرارات الزراعية، تحمل لوحات معدنية باللون الأحمر في الشريط العلوي، والجزء السفلي أبيض فسفوري، وتكتب الأرقام باللون الأسود.

- سيارات الملاكي، الإسعاف، المستشفيات، الإطفاء، ذوي القدرات الخاصة، تحمل لوحات معدنية باللون الأزرق الفاتح في الشريط العلوي، والجزء السفلي أبيض فسفوري، وتكتب الأرقام باللون الأسود.

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