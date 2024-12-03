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حوادث

آخر ضحاياهم موظف بريد، سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالإسكندرية

ضبط تشكيل عصابى
ضبط تشكيل عصابى

 كشفت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تعرض أحد الأشخاص لواقعة سرقة دراجته النارية بالإسكندرية.

 

سرقة دراجة نارية أمام مكتب بريد  

تابعت  أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تعرض أحد الأشخاص لواقعة سرقة دراجته النارية بدائرة قسم شرطة ثان الرمل الإسكندرية.

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وبالفحص تبين أن قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية تلقى بلاغا  من (موظف) باكتشافه سرقة دراجته النارية من أمام مكتب بريد محل عمله الكائن بدائرة القسم.
 

 

و تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "قطع الأسلاك" وكذا ارتكابهم واقعتين مماثلتين محرر بشأنهما محضرين وأرشدوا عن الدراجات النارية المستولى عليها منهم "دراجة الشاكى" وتم تسليم الدراجات النارية لمالكيها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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