ختام بطولة القناة والإسكندرية للتجديف (صور)

التجديف، اختتمت فعاليات بطولة منطقة القاهرة والإسكندرية للتجديف، والتي أقيمت في الإسماعيلية على مدار يومين، بمشاركة 170 لاعبا ولاعبة يمثلون أندية منطقة القناة والإسكندرية.

مشاركة كبيرة في بطولات التجديف

وشهدت البطولة مشاركة عدد كبير من الأندية أبرزها نادي القناة الرياضي للتجديف بالإسماعيلية، ونادي بورتوفيق للتجديف، ونادي اليخت المصري للتجديف بالإسكندرية، ونادي البنك الأهلي للتجديف بالإسكندرية، ونادي طلائع الأسطول للتجديف بالإسكندرية.

ونجح نادي القناة الرياضي للتجديف بالإسماعيلية في تصدر البطولة، وحصل على الدرع العام بعد تحقيق المركز الأول بمجموع 184 نقطة.

منافسات قوية في البطولة

وجاء نادي اليخت المصري بالإسكندرية في المركز الثاني برصيد 111 نقطة، فيما احتل نادي البنك الأهلي للتجديف بالإسكندرية المركز الثالث بمجموع 54 نقطة.

وشهدت البطولة في ختامها حفل تكريم مميز، حيث قام اللواء شريف القماطي، رئيس الاتحاد المصري للتجديف، والقبطان محمد سلامة، نائب رئيس الاتحاد، بتكريم اللاعبين واللاعبات.

كما شارك في التكريم الكابتن مصطفى عبد الجواد والكابتن إيهاب زارع، أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

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