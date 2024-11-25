الموعد والمرشحون، كل ما تريد معرفته عن انتخابات اتحاد التجديف

اتحاد التجديف، تعقد يوم الجمعة المقبل، الجمعية العمومية لاتحاد التجديف، اجتماعًا هامًّا بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر، لانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى المهمة لـ4 سنوات مقبلة.

موعد انتخابات اتحاد التجديف

ومن المقرر أن تقام انتخابات اتحاد التجديف في الثانية ظهرًا بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر.

وتشهد انتخابات اتحاد التجديف منافسة قوية بين قائمتين، يترأس الأولى شريف القماطي نائب رئيس الاتحاد وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، ويقود الثانية عمرو النوري رئيس الاتحاد الحالي.

الجمعية العمومية لاتحاد التجديف

وتضم الجمعية العمومية لاتحاد التجديف 12 هيئة رياضية لها حق الحضور والتصويت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.