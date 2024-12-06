الجمعة 06 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس تشكيل عصابي شديد الخطورة بتهمة حيازة بنادق خرطوش في المنيا

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت النيابة العامة حبس تشكيل عصابى شديد الخطورة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة بنادق خرطوش في المنيا. 


سقوط تشكيل عصابى شديد الخطورة


بدأت الواقعة عندما تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع  مديرية أمن المنيا من ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة سبق اتهامهم فى قضية "سرقة بالإكراه والشروع فى قتل" وبحوزتهم 2 بندقية خرطوش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


جاء ذلك في إطار  جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية شديدة الخطورة الإجرامية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النيابة العامة مديرية أمن المنيا قطاع الأمن العام الامن العام

مواد متعلقة

تفاصيل مقتل طالب إمبابة.. أصدقاؤه تخلصوا منه أثناء تصوير مشهد تمثيلي لتيك توك.. والد الضحية: ابننا قالهم قيدوني بالحبال مش موتوني (فيديو)

النيابة تكشف سبب حريق شقة في حدائق المعادي

تجديد حبس عاطل لحيازته سلاح ناري وهيروين في حلوان

النيابة تحقق في حريق كابينة كهرباء قرب مستشفى بحدائق حلوان

حبس تشكيل عصابى للاتجار بالأسلحة النارية فى البحيرة

النيابة تستدعي أسرة فتاة لقيت مصرعها داخل مصحة نفسية بالمقطم

نظر طعن البلوجر سوزي الأردنية على حبسها عامين بجلسة 26 ديسمبر

تفاصيل تعذيب طفلة بالبساتين على يد والدها

الأكثر قراءة

بيان رسمي من ورثة محمد رحيم حول تقرير الطب الشرعي عن وفاته

أردوغان: دمشق هدف الفصائل المسلحة في سوريا

زيادة تصل لـ 15 جنيهًا، قفزة في أسعار البيض اليوم الجمعة 6-12-2024

بدء تطبيق الزيادة فى كروت الشحن الفكة، وهذه أسعارها الجديدة

انفصال عجلة قطار VIP أثناء مروره بإحدى القرى في المنيا

محمد صلاح يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 14

سعر الجنيه الذهب بتعاملات اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 (آخر تحديث)

سعر السكر اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 في السوق

منوعات

المزيد

الصين تسجل رقما قياسيا في مجال الطاقة الشمسية

ابتكار أسفنجة في روسيا لتنظيف القطب الشمالي من النفط

اكتشاف صلبان نادرة تعود للعصر البيزنطي في القرم

السر في يده، الشاب الجزائري المختطف 26 عامًا يكشف أخيرًا سر احتجازه (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الجمعة 6- 12- 2024 في السوق المحلية

سعر كيلو الأرز الأبيض اليوم الجمعة 6-12-2024 في الأسواق

سعر السكر اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 في السوق

أسعار النحاس اليوم الجمعة 6-12-2024 في السوق

المزيد

انفوجراف

رفض ارتداء شارة قوس قزح ويرعى مسجدًا بناه والده.. مواقف في حياة سام مرسي لاعب إبسويتش (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة العاديات ومقاصدها والأحاديث الواردة بشأنها

دار الإفتاء توضح حكم الإمامة والخطابة للجمعة في السفر

أسماء سورة العصر وفضائلها وسبب نزولها والأحاديث الواردة فيها

المزيد
الجريدة الرسمية