حبس تشكيل عصابي شديد الخطورة بتهمة حيازة بنادق خرطوش في المنيا

قررت النيابة العامة حبس تشكيل عصابى شديد الخطورة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة بنادق خرطوش في المنيا.



سقوط تشكيل عصابى شديد الخطورة



بدأت الواقعة عندما تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا من ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة سبق اتهامهم فى قضية "سرقة بالإكراه والشروع فى قتل" وبحوزتهم 2 بندقية خرطوش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية شديدة الخطورة الإجرامية.

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