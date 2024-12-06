جوارديولا يكشف تطورات مستقبل كيفين دي بروين مع مانشستر سيتي

كشف بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن تفاصيل جديدة حول مستقبل البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب وسط الفريق.

وينتهي عقد دي بروين بنهاية الموسم الجاري، وارتبط بالرحيل عن مانشستر سيتي، حيث لم تحسم مفاوضات التجديد بعد.

وأوضح جوارديولا خلال مؤتمر صحفي قبل مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز حول مستقبل دي بروين مع مانشستر سيتي: "أنا لست متورطًا في ذلك".

وأضاف: "أود أن يبلغ من العمر 23 عامًا وأوقع معه عقدًا لمدة عشر سنوات، هذا ما أود، سنرى".

وشدد: "هناك لاعبون سيكون تأثيرهم وإرثهم في مانشستر سيتي أبديًا، وسيظل إلى الأبد، الأمر ليس سهلًا، لكن علينا كنادي أن نجد الحل، في اللحظة التي يكون فيها الأمر كذلك سيحدث، علينا أن نجد أفضل طريقة".

وأعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، نبأ غير سار لجماهير فريقه، قبل مواجهة كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي.

ويحل مانشستر سيتي، ضيفا ثقيلا على نظيره كريستال بالاس، غدا السبت، في إطار الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واعترف بيب جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي التقديمي، بغياب الرباعي فيل فودين، جون ستونز، ناثان آكي وماتيو كوفاسيتش، عن لقاء الغد.

وعاد الفريق السماوي لطريق الانتصارات مجددا، بعدما فاز على نظيره نوتنجهام فورست (3-0) في الجولة الماضية من البريميرليج.

ويحتل مان سيتي حامل اللقب، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 26 نقطة، بفارق 9 نقاط عن المتصدر ليفربول، بعد مرور 14 جولة.

وتشهد الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز 3 مباريات ديربي قوية، غدا السبت على رأسها ديربي ميرسيسايد بجانب اثنين من ديربيات العاصمة اللندني.

ويتصدر ليفربول بقيادة قائد منتخب مصر محمد صلاح جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل الجولة الـ 15 من البريميرليج.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 15

1- ليفربول 35 نقطة

2- تشيلسي 28 نقطة

3- آرسنال 28 نقطة

4- مانشستر سيتي 26 نقطة

5- برايتون 23 نقطة

6- فولهام 22 نقطة

7- نوتينغهام فورست 22 نقطة

8- أستون فيلا 22 نقطة

9- بورنموث 21 نقطة

10- توتنهام هوتسبير 20 نقطة

11- برينتفورد 20 نقطة

12- نيوكاسل يونايتد 20 نقطة

13- مانشستر يونايتد 19 نقطة

14- وست هام يونايتد 15 نقطة

15- إيفرتون 14 نقطة

16- ليستر سيتي 13 نقطة

17- كريستال بالاس 12 نقطة

18- إبسويتش تاون 9 نقطة

19- وولفرهامبتون 9 نقطة

20- ساوثهامتون 5 نقطة

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