جوزيه مورينيو يرد على بيب جوارديولا

رد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لـ فنربخشة التركي، على التصريحات الأخيرة للإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، حيث قال إنه فاز بضعف عدد ألقابه في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال مورينيو في تصريحات نقلتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية: ”لقد قال جوارديولا شيئًا أمس. لقد فاز بستة ألقاب وفزت أنا بثلاثة ألقاب، ولكنني فزت بنزاهة وشرف”.

وأضاف:”إذا خسرت، أود أن أهنئ خصمي لأنه كان أفضل مني. لا أريد الفوز بالتعامل مع 150 دعوى قضائية”، في إشار بوضوح إلى الـ 115 تهمة التي يواجهها مانشستر سيتي حاليًا.

وكان بيب جوارديولا قد قال أنه فاز بـ6 ألقاب ببطولة الدوري الإنجليزي مقابل 3 لـ مورينيو، عند سؤاله عما إذا يمكن أن يواجه نفس مصير المدرب البرتغالي عندما أشار بالرقم “3” في آخر أيامه كمدرب لـ مانشستر يونايتد قبل أن تتم إقالته.

وأشار جوارديولا بالرقم 6 تجاه جمهور ليفربول خلال هزيمة فريقه أمام رفاق محمد صلاح بثنائية نظيفة ببطولة الدوري الإنجليزي.

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