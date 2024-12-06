بيب جوارديولا يحاول الاعتداء على مشجع استفزه بهذه العبارة (فيديو)

حاول بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الانجليزي الاعتداء على أحد المشجعين بعدما أثار الأخير غضبه، ما دفعه لمحاولة الاشتباك معه.



ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو متداول للمدرب الإسباني أثناء سيره في أحد الشوارع، قبل أن يوجه له مشجع عبارة استفزازية.

تفاصيل واقعة محاولة إعتداء جوارديولا على أحد المشجعين

ويظهر جوارديولا وهو يسير في طريقه، بينما يقوم أحد المشجعين بتصويره، فيما لم يعر مدرب السيتي انتباها له، ما دفع المشجع للقول: "حسنا يا صديقي.. ابك لأنك خسرت".



وبعدما تجاوزه، استدار جوارديولا لمحاولة الاشتباك مع المشجع، لكن بعض المرافقين له أمسكوا به، لمنعه من التورط في مشاجرة لا داع لها.



لكن الفيديو يظهر صوت جوارديولا وهو يقول "هل تعلم ما الذي ضاع؟"، وظل يرددها أكثر من مرة، قبل إبعاده عن المشجع من المحيطين به.

جوارديولا يحاول الإشتباك مع أحد المشجعين

وأشارت الصحيفة إلى عدم حدوث ذلك في وقت قريب، بل أفادت باحتمالية أن تعود الحادثة لما بعد نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في مايو الماضي، حينما خسر السيتي (1-2) على يد مانشستر يونايتد.

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