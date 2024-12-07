لقاءات متعددة وقضايا شائكة، وفد النواب يختتم زيارة رسمية للبرلمان الأوروبي

أختتم وفد مجلس النواب، زيارة رسمية إلى برلمان الاتحاد الأوروبي والبرلمان البلجيكي والمفوضية الأوروبية، لتعزيز التعاون البرلماني بين الطرفين، حيث يوجد الكثير من قضايا الاهتمام المشترك مثل التطورات والتحديات الجسيمة في منطقة الشرق الأوسط، وقضايا حقوق الإنسان والحريات العامة واللاجئين والتعاون الاقتصادي والتعاون في مجال الطاقة وبصفة خاصة مجال الطاقة الخضراء

وفد مجلس النواب في زيارة برلمان الاتحاد الأوروبي

جاء ذلك بمشاركة الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان.

لقاءات الوفد البرلماني المصري في أوروبا

قام السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبورج والاتحاد الأوروبي، بتنظيم عدة اجتماعات للوفد المصري، حيث تم عقد لقاء مع أولوف سكوج، المبعوث الخاص الأوروبي لحقوق الإنسان، وفرانسوا كورنيه دى إلزيوس، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية البلجيكية، النائب مايكل جالير، عضو البرلمان الأوروبي، مقرر مجموعة حزب الشعب الأوروبي بلجنة الشئون الخارجية، النائبة سيلين إمارت، عضو البرلمان الأوروبي، مقررة حزمة الدعم الكلي لمصر بلجنة التجارة الدولية، والنائب منير ساتوري، رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، النائب لورنت كاستيلو، رئيس وفد مع المشرق بالبرلمان الأوروبي.

اجتماعات مع مسئولين في البرلمان الأوروبي

كما شارك في اللقاءات عدد من النواب أعضاء وفد العلاقات مع المشرق، النائبة هانا جالول، النائب الأول لرئيس لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، بمشاركة مقررة مصر بالبرلمان الأوروبي، وعدد من مقرري مصر بالمجموعات السياسية بلجنة الشئون الخارجية.

كما تم عقد اجتماع رسمي، مع هيلين لي جال، رئيسة مجلس الشيوخ السابق ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية البلجيكي، وبمشاركة أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب البلجيكي، وكذلك تم عقد لقاء مع النائب تيري مارياني، مقرر مجموعة الوطنيون من أجل أوروبا في لجنة التجارة الدولية، بحضور النائبة جولي ريشانو، بلجنة الطاقة بالبرلمان الأوروبي.

عمق العلاقات الثنائية بين البرلمان المصري والبرلمان الأوروبي

أكد وفد مجلس النواب، عمق العلاقات الثنائية بين البرلمان المصري والبرلمان الأوروبي، خاصةً مع رفع أهمية الشراكة إلى درجة الشراكة الاستراتيجية، ويأتي ذلك بينما يبحث الطرفان حزم من التعاون الاقتصادي تبلغ قيمتها أكثر من خمسة مليارات يورو.

الدور المصري في حفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة

وأكد الوفد على أهمية الدور المصري في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والداعم دائمًا إلى وقف إطلاق النار وحفظ أرواح المدنيين في كافة النزاعات المسلحة.

تقدم مصر فى مجال حقوق الإنسان

وأشار وفد مجلس النواب، إلى التقدم الكبير الذي حققته مصر فى مجال حقوق الإنسان في ضوء الإطار المنظم للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان سواء كان ذلك في مجال الحقوق المدنية والسياسية أوالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، حيث قامت مصر بإلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الحوار الوطني وتفعيل لجنة العفو الرئاسي واستضافة مصر لما يزيد عن ١٠ ملايين لاجئ على أراضيها، وإصدار قانون تنظيم حقوق اللاجئين برغم الضغوط الاقتصادية نتيجة الصراعات في المنطقة.

الحوار المصري بشأن قانون الإجراءات الجنائية

وأكد وفد مصر، أن مجلس النواب، أصدر العديد من التشريعات لتعزيز حالة حقوق الانسان كما يجري الحوار الآن حول قانون الإجراءات الجنائية والاستماع لكافة وجهات النظر حول هذا القانون لما له من أهمية خاصة لضمانات حقوق الإنسان والحريات العامة وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.

الاهتمام الكبير بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وأشار الوفد المصري إلى الاهتمام الكبير بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق الفئات الأكثر احتياجًا وتمكين المرأة والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكد وفد مجلس النواب، على الخطوات الكبيرة التي اتخذتها مصر للتوجه نحو الطاقة المتجددة ومشروعات الهيدروجين الأخضر، وأهمية تعظيم التعاون الاقتصادي بين مصر وأوروبا في هذا المجال.

حرص الجانب الأوروبي في التعاون مع مصر

ولمس الوفد المصري التقارب الكبير في وجهات النظر من الجانب الأوروبي، وحرصهم الشديد علي التعاون المستمر مع البرلمان المصري، وأهمية التنسيق الدائم وتبادل الزيارات والتشاور في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.