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خارج الحدود

سفير مصر ببروكسل يبحث مع رئيسة البرلمان الأوروبي وقف إطلاق النار بغزة ولبنان

السفير المصري في
السفير المصري في بروكسل مع رئيسة البرلمان الأوروبي، فيتو

التقى السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي والناتو وبلجيكا ولوكسمبورج، أمس الثلاثاء مع رئيسة البرلمان الأوروبي روبيرتا ميتسولا في مقر البرلمان ببروكسل.

مسار العلاقات المصرية الأوروبية

وصرح السفير أحمد أبو زيد بأن اللقاء تناول مسار العلاقات المصرية الأوروبية عقب ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس ٢٠٢٤، والدور الهام الذى يضطلع به البرلمان الأوروبى بصفته التشريعية فى دعم هذه الشراكة وتيسير تنفيذ محاورها الاقتصادية والسياسية.

 التواصل الدائم مع الجانب المصري

وأوضح السفير المصرى، أن اللقاء تناول الدور المصري المحوري في دعم الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط، وتبادل الآراء حول الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أعربت رئيسة البرلمان الأوروبي عن رغبتها فى التواصل الدائم مع الجانب المصري للوقوف على رؤيته لكيفية حل الأزمات الإقليمية، وفى مقدمتها أزمة قطاع غزة ووقف إطلاق النار فى لبنان وخفض التصعيد فى المنطقة بشكل عام. 

كما ناقش الجانبان سبل دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر على ضوء الترابط الكامل بين استقرار ورخاء منطقة الجوار الجنوبى للاتحاد الأوروبى وتحقيق المصالح الأوروبية.

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