النواب يوافق على مذكرة تفاهم بقيمة مليار يورو مع الاتحاد الأوروبي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 400 لسنة 2024 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم الخاصة بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.

مذكرة تفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي

جاء ذلك بعدما استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة أمام الجلسة العامة.

مليار يورو قيمة مذكرة التفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي

وأشار إلى أن قيمة مذكرة التفاهم بمليار يورور كدفعة أولى، من أصل 7،4 مليار يورو، بينها 600 مليون يورو في صورة منحة، مؤكدا أن القرض ميسرا يتم سداده على 20 عاما.

مذكرة التفاهم لدعم الموازنة العامة للدولة

وتستهدف الاتفاقية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، دعم الموازنة العامة للدولة والاقتصاد الكلي.

إحالة اتفاقيات دولية للجان النوعية

الجدير بالذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وافق في بداية دور الانعقاد الخامس على إحالة 19 اتفاقية دولية إلى اللجان النوعية لمناقشتها.

جاء ذلك بعدما أكدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عدم وجود مخالفة دستورية وأن طريقة إقرارها جاءت موافقة لما نص عليه الدستور.

1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية "تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتم احالته الى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنتى الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية "

2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 219 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمــــهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة / العلمين /مرسي مطروح)، والموقع بتاريخ 4/2/2024.

وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتى النقل ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.

3) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 220 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، ومنحة من الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 1,5 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بمبلغ 10 مليون يورو، لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة)", والموقع بتاريخ 25 مارس 2024

وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتى الاسكان ومكتب لجنة الشئؤن الاقتصادية.

4) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 247 لسنة 2024 بشأن الموافقة على “زيادة حصة جمهورية مصر العربية في صندوق النقد الدولي.

وتم إحالته إلى لجنة الخطة والموازنة.

5) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 248 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية "منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ ".

وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة ومكتب لجنتى العلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية.

6) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 249 لسنة 2024 بشأن الموافقة على خطاب تعديل اتفاقية " توسيع وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية " الممول من قِبل بنك الاستثمار الأوروبي، ومنحة بقيمة 20,050 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي ويديرها بنك الاستثمار الأوروبي.

وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.

7) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 250 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية "منحة المساعدة للحوكمة الاقتصادية الشاملة " بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية.

وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئؤن الاقتصادية ومكاتب لجان التضامن والشئؤن الدستورية والعلاقات الخارجية

8) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 319 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية ".

وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي التعليم ومكتب لجنتى الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية.

9) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 320 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية "إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عُمان.

وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتى الخطة ومكتب لجنتى الشؤون العربية والشؤون الاقتصادية.

10) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 347 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "التعديل الثاني لاتفاق منحة المساعدة الفنية لمشروع الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ليصبح 3,580,525 يورو ".

وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل ومكتب لجنة الشئؤن الاقتصادية.

11) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 361 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب والمهارات الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 25 مليون يورو “.

وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.

12) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 370 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، ومجلس الاتحاد الأوروبي لتنفيذ قرار مجلس المشاركة المصري الأوروبي المعدل لاتفاق المشاركة الأورو متوسطية المنشئ للشراكة بين الجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب، وجمهورية مصر العربية من جانب آخر، باستبدال البروتوكول 4 فيما يرتبط بتعريف مفهوم " منشأ المنتجات " و"طرق التعاون الإداري"

وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان الصناعة والعلاقات الخارجية.

13) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 371 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط ((VICMED بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي ".

وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل ومكاتب الشؤون الاقتصادية والزراعة والشؤون الخارجية.

14) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 374 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد 19917 سهمًا في بنك التنمية الإفريقي بقيمة 17,04 مليون دولار".

وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الافريقية.

15) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 383 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق مع بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولي من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.

وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنتى الشئؤن الاقتصادية والشئؤن الإفريقية.

16) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 398 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي لبرنامج "دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة" الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 8 مليون يورو.

وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن ومكاتب لجان الشئؤن الاقتصادية والخطة وحقوق الإنسان.

17-قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 399 لسنة 2024 بشأن الموافقة الاتفاق التمويلي الخاص بمشروع "المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.

وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الصحة ومكتب لجنة الشئؤن الخارجية.

18) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 400 لسنة 2024 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم الخاصة بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.

وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة مشتركة من لجنة الخطة ومكتبى لجنة الشئؤن الاقتصادية والعلاقات الخارجية.

19- اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي للمساهمة في تمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" والموقعة في 31/12/2023، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2024

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