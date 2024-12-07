بعد واقعتي أسيوط والقليوبية.. أسباب العنف الأسري.. الاضطرابات النفسية.. غياب الحوار والتفاهم.. فقدان العمل وتراكم الديون.. وأستاذ علم اجتماع يضع روشتة العلاج

في الآونة الأخيرة، تكررت العديد من حوادث العنف الأسري التي شغلت الرأي العام، حيث أصبحت هذه الجرائم مصدر قلق واسع في المجتمع المصري. آخر هذه الحوادث كانت مذبحة في محافظة أسيوط، حيث أقدم أب على قتل أبنائه الأربعة الصغار وتقطيع أجسادهم انتقامًا من الأم. كما شهدت مدينة طوخ حادثة مقتل أم وأطفالها على يد الزوج. تلك الجرائم هي جزء من ظاهرة متزايدة لأعمال العنف الأسري التي تهدد استقرار الأسر وتؤثر بشكل سلبي على المجتمع ككل.

وتُعد هذه الجرائم من القضايا الهامة التي تشغل كافة أطياف المجتمع، نظرًا لأن الجاني والمجني عليه غالبًا ما يكونان من نفس الأسرة، ما يخلق حالة من الصدمة ويعكس حجم الأزمة التي باتت تؤثر على نسيج المجتمع المصري. وعلى ضوء ذلك، يبرز التقرير التالي أبرز الأسباب التي تؤدي إلى وقوع مثل هذه الجرائم، تأثيرها على المجتمع، وسبل مواجهتها.

أولًا: الأسباب التي قد تدفع الأزواج لممارسة العنف ضد بعضهم

تتعدد الأسباب التي تدفع بعض الأزواج لارتكاب العنف الأسري، من أبرزها:

الضغوط النفسية أو الجسدية: قد تؤدي ضغوط الحياة اليومية سواء كانت مهنية أو شخصية إلى تفاقم التوترات بين الأزواج، مما يدفع البعض إلى العنف كوسيلة للتعامل مع مشاعر الغضب والإحباط.

غياب الحوار والتفاهم: يؤدي غياب التواصل السليم بين الزوجين إلى تراكم المشاكل وتدهور العلاقة، ما قد يتحول إلى عنف جسدي أو نفسي.

الاضطرابات النفسية: قد يعاني بعض الأفراد من اضطرابات نفسية أو ضغوط حياتية تؤدي إلى تصرفات عدوانية.

ثانيًا: تأثير العنف الأسري على المجتمع

العنف الأسري له تأثيرات كبيرة على المجتمع، تشمل:

الإصابات الجسدية والعقلية: تتسبب جرائم العنف في إصابات قد تصل إلى حالات من العجز الدائم أو حتى القتل، مما يؤثر على الأسرة والمجتمع.

تفكك الأسرة: يعد تفكك الأسر نتيجة العنف سببًا رئيسيًّا لزيادة نسب الطلاق والمشاكل الاجتماعية.

التأثير النفسي على الأطفال: يعيش الأطفال في بيئة مليئة بالخوف والتوتر، مما يؤثر على صحتهم النفسية ويجعلهم عرضة لتكرار السلوكيات العنيفة في المستقبل.

وصمة اجتماعية: يعاني الضحايا من العنف من وصمة اجتماعية تمنعهم من طلب المساعدة، مما يجعلهم يعيشون في صمت.

ثالثًا: الحلول الممكنة للحد من جرائم العنف الأسري

يؤكد الدكتور محمد كامل، أستاذ علم الاجتماع في كلية آداب جامعة أسيوط، أن العنف الأسري يؤدي إلى تدمير المجتمع، مشيرًا إلى أن هناك عدة حلول يمكن اتباعها للحد من هذه الجرائم، ومنها:

التمسك بالقيم الدينية والأخلاقية: من خلال تعزيز القيم الإنسانية والتربية السليمة داخل الأسرة.

زيادة الوعي الثقافي: يجب تكثيف الحملات التوعوية حول جرائم العنف الاسري وسبل التعامل معه.

فتح قنوات للحوار داخل الأسرة: تخصيص مساحات للنقاش بين أفراد الأسرة لمواجهة الأزمات بشكل سلمي.

مراكز الإرشاد الزوجي: يجب توفير مراكز للإرشاد تساعد الأزواج على تجاوز الأزمات.

وضع قوانين رادعة: تكثيف القوانين التي تحمي طرفي الأسرة من العنف.

رابعًا: طرق الإبلاغ عن العنف الأسري

يمكن للأفراد الإبلاغ عن حالات العنف الأسري عبر عدة طرق، تشمل:

خط نجدة الطفل: 16000 (يعمل طوال 24 ساعة).

المجلس القومي للأمومة والطفولة: 25240288.

المجلس القومي للمرأة: 15115.

خطوط خاصة للأطفال ذوي الإعاقة: 08008886666.

كما يمكن تقديم الشكاوى عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بالمجلس القومي للمرأة والأمومة والطفولة.

خامسًا: دوافع العنف الأسري من النواحي الاجتماعية والاقتصادية

الدوافع الاجتماعية:

العادات والتقاليد التي تفرض الهيمنة الذكورية داخل الأسرة.

ضغوطات اجتماعية قد تدفع البعض إلى استخدام العنف لإظهار السيطرة.

الدوافع الاقتصادية:

التدهور الاقتصادي نتيجة فقدان العمل أو تراكم الديون قد يؤدي إلى تفجر العنف الأسري.

النزاعات المالية بين الزوجين بسبب ضعف الدخل أو سوء إدارة الموارد.

سادسًا: أنواع العنف الأسري

العنف الجسدي: يتمثل في إصابة أحد أفراد الأسرة بأذى جسدي.

العنف النفسي: يشمل الشتائم والإهانات والتهديدات التي تؤدي إلى تدمير النفسية.

العنف الجنسي: يشمل جميع الأفعال التي تهدد كرامة الإنسان أو تقتحم خصوصيته الجسدية.

سابعًا: الإحصاءات الصادرة من المجلس القومي للمرأة

وفقًا للإحصاءات الصادرة عن المجلس القومي للمرأة، يعاني 46% من النساء في مصر من شكل من أشكال العنف الأسري خلال حياتهن. وتشير الدراسات إلى أن 25% من حالات العنف ترتكب من قبل الأزواج، بينما يشمل العنف ضد الأطفال أشكالًا من الإهمال الجسيم والعنف الجسدي والنفسي.

إن ظاهرة العنف الأسري تعد من أخطر القضايا الاجتماعية التي تتطلب تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية لمواجهتها، من خلال نشر الوعي، وتقديم الدعم للضحايا، وتعزيز القوانين الرادعة.

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