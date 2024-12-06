فوز وحدات طب الأسرة في ميت غمر بلقب "الإدارة المتميزة" بالدقهلية (صور)

كرمت الإدارة الصحية بميت غمر برئاسة الدكتورة سحر فؤاد مراكز ووحدات طب الأسرة الادارة المتميزة في قسم الإحالة بالإدارة بعدما شهد تنافسا شديدًا بين الوحدات للوصول لأفضل مستوى.

الجدير بالذكر أن قسم الإحالة، هو المعني بتحويل الحالات المرضية إلى المستوى الأعلى لعلاج المريض كالتحويل من الوحدات الصحية إلى المستشفيات المركزية أو العامة، ثم إلى مستشفيات الجامعة إذا لزم الأمر بمتابعة من مسئول قسم الإحالة.

مسئولو قسم الإحالة هم: الدكتورة آية إيهاب قنديل وإشراف لكل من، الدكتور ممدوح مجدي مسئول الجودة والدكتورة إيمان عبد الرحيم مسئول طب الأسرة والدكتور علاء ديوان مسئول الرعاية الأساسية.

وقامت الدكتورة سحر فؤاد مدير عام الادارة الصحية بميت غمر بتوزيع شهادات التقدير علي الوحدات المتميزة وهى:

-مركز طب الأسرة بقرية كفر المقدام

-وحدة طب الأسرة بقرية القيطون

-وحدة طب الأسرة بقرية كفر بهيدة

-وحدة طب الأسرة بقرية كفور البهايتة.

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