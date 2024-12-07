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حوادث

التحقيقات تكشف سبب انفجار أنبوبة بوتاجاز في حريق مطعم كشري بعين شمس

انفجار أنبوبة بوتاجاز
انفجار أنبوبة بوتاجاز في حريق مطعم كشري

أمرت نيابة عين شمس بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة مطعم كشري نشب به حريق في منطقة عين شمس، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

انفجار أنبوبة بوتاجاز السبب وراء حريق مطعم

وكشفت التحقيقات أن الحريق نشب بسبب انفجار أنبوبة بوتاجاز ولا توجد خسائر بشرية.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مطعم كشري بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق بالمطعم ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارة إطفاء الي مكان البلاغ ونجحت في السيطرة علي النيران دون وقوع اية إصابات أو خسائر بشرية.

تم تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة عين شمس غرفة عمليات النجدة قسم شرطة عين شمس النيابة العامة

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