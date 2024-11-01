انتداب المعمل الجنائي لمعاينة مخزن قطع غيار سيارات نشب به حريق في عين شمس

أمرت نيابة عين شمس بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة مخزن قطع غيار سيارات نشب به حريق في شارع جسر السويس بمنطقة عين شمس وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



كانت مباحث قسم شرطة عين شمس قد تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل مخزن قطع غيار سيارات بمنطقة عين شمس.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ ودفعت بسيارات الإطفاء وسيارة إسعاف.

ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على النيران.



ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.