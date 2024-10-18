انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة في عين شمس

أمرت نيابة عين شمس بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة شقة سكنية نشب بها حريق بالطابق الرابع بعقار سكني في منطقة عين شمس لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



تلقت مباحث قسم شرطة عين شمس بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل شقة في الطابق الرابع بمنطقة عين شمس.

على الفور انتقلت الحماية المدنية إلى مكان البلاغ ودفعت بسيارات الإطفاء وسيارة إسعاف.

ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على النيران.

ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.