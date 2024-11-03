انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق محل في عين شمس
أمرت نيابة عين شمس بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة محل هواتف محمول نشب به حريق في شارع جسر السويس بعين شمس وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل عقار بشارع جسر السويس.
وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق بمحل هواتف أسفل عقار سكني مكون من 11 طابق.
ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارة إطفاء الي مكان البلاغ ونجحت في السيطرة علي النيران.
تم تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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