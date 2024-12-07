إنجاز جديد لجامعة عين شمس فى تصنيف التايمز للجامعات العربية

واصلت جامعة عين شمس تقدمها فى التصنيفات العربية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وغادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

تصنيف التايمز للجامعات العربية

أعلنت مؤسسة التايمز للتعليم العالي Times Higher Education، نتائج نسخة التصنيف الخاص بالمنطقة العربية لعام 2024، وأظهرت النتائج تقدم جامعة عين شمس للمركز ١٦ بعد أن كانت فى المركز ٣٣ فى تصنيف ٢٠٢٣ فى تصنيف Times Higher

Education Arab Ranking.

وذلك خلال حفل إعلان النتائج واستلام الدروع بدبى فى ملتقى الجامعات العربية - THE ARAB SUMMIT AND AWARDS.



وأكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين أن احتلال جامعة عين شمس للمركز الثالث محليًا والسادس عشر عربيًا، يأتى فى إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجامعة لتحسين جودة التعليم، وتعزيز البحث العلمي، والتعاون الدولي.



ووجه التهنئة لمنتسبى الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب، مؤكدًا أن هذا الإنجاز هو نتيجة العمل الجاد والتعاون المثمر، مشددا على أهمية مواصلة الجهود لتحسين الأداء والارتقاء بمكانة الجامعة وتصدرها على المستويين الإقليمي والدولي.

فاروق: معالجة التحديات الاقتصادية والمجتمعية والبيئية

وأشارت غادة فاروق إلى أن إستراتيجية الجامعة فى دعم البحث العلمى والباحثين تهدف لمعالجة التحديات الاقتصادية والمجتمعية والبيئية التي تواجه الدول العربية ومصر بشكل خاص ومحاولة حلها من خلال إنتاج المزيد من البحوث القابلة للتطبيق، والتقنيات والابتكارات الجديدة.

وأوضح د. أحمد البنا مدير إدارة التصنيف الدولي بالجامعة أن مؤسسة التايمز للتعليم العالي (Times Higher Education) أطلقت هذه النسخة من التصنيف للدول العربية منذ 3 سنوات، وتعتمد في تقييم الجامعات العربية على نفس محاور التصنيف العالمي، وهي خمسة محاور رئيسية تشمل: محور البحث العلمي ويهتم بجودة الأبحاث وحجمها وتأثيرها، ومحور بيئة التعليم وجودتها، ويقيس محور التأثير المجتمعي المساهمة في المجتمع المحلي والإقليمي، بالإضافة إلى محور التدويل ويشمل؛ التعاون مع الجامعات الدولية، ونسبة الطلاب والموظفين الدوليين، ومحور التطبيق في الصناعة ويختص بالتعاون مع الشركات والمجالات الصناعية، وقد شمل التقييم بالتصنيف لهذا العام 238 مؤسسة من 16 دولة عربية.



الجدير بالذكر أنه تم تكريم جامعة عين شمس في حفل أقامته منظمة Times Higher Education، وتسلم الدرع الدكتور أحمد البنا مدير إدارة التصنيف الدولي نيابة عن د. محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة.

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