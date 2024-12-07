السبت 07 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

إنجاز جديد لجامعة عين شمس فى تصنيف التايمز للجامعات العربية

الدكتور محمد ضياء
الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس
ads

 واصلت جامعة عين شمس تقدمها فى التصنيفات العربية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وغادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

 

تصنيف التايمز للجامعات العربية

 أعلنت مؤسسة التايمز للتعليم العالي Times Higher Education، نتائج نسخة التصنيف الخاص بالمنطقة العربية لعام 2024، وأظهرت النتائج تقدم جامعة عين شمس للمركز ١٦  بعد أن كانت فى المركز ٣٣ فى تصنيف ٢٠٢٣ فى تصنيف Times Higher 
Education Arab Ranking.
وذلك خلال حفل إعلان النتائج واستلام الدروع بدبى فى ملتقى الجامعات العربية - THE ARAB SUMMIT AND AWARDS. 


وأكد الدكتور  محمد ضياء زين العابدين أن احتلال جامعة عين شمس للمركز الثالث محليًا والسادس عشر عربيًا، يأتى فى إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجامعة لتحسين جودة التعليم، وتعزيز البحث العلمي، والتعاون  الدولي.


ووجه  التهنئة لمنتسبى الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب، مؤكدًا أن هذا الإنجاز هو نتيجة العمل الجاد والتعاون المثمر، مشددا على أهمية مواصلة الجهود لتحسين الأداء والارتقاء بمكانة الجامعة وتصدرها على المستويين الإقليمي والدولي.

 

فاروق: معالجة التحديات الاقتصادية والمجتمعية والبيئية

 وأشارت  غادة فاروق إلى أن إستراتيجية الجامعة فى دعم البحث العلمى والباحثين تهدف   لمعالجة التحديات الاقتصادية والمجتمعية والبيئية التي تواجه الدول العربية ومصر بشكل خاص ومحاولة حلها من خلال إنتاج المزيد من البحوث القابلة للتطبيق، والتقنيات والابتكارات الجديدة.

وأوضح د. أحمد البنا مدير إدارة التصنيف الدولي بالجامعة أن مؤسسة التايمز للتعليم العالي (Times Higher Education) أطلقت هذه النسخة من التصنيف للدول العربية منذ 3 سنوات، وتعتمد في تقييم الجامعات العربية على نفس محاور التصنيف العالمي، وهي خمسة محاور رئيسية تشمل: محور البحث العلمي ويهتم بجودة الأبحاث وحجمها وتأثيرها، ومحور بيئة التعليم وجودتها، ويقيس محور التأثير المجتمعي المساهمة في المجتمع المحلي والإقليمي، بالإضافة إلى محور التدويل ويشمل؛ التعاون مع الجامعات الدولية، ونسبة الطلاب والموظفين الدوليين، ومحور التطبيق في الصناعة ويختص بالتعاون مع الشركات والمجالات الصناعية، وقد شمل التقييم بالتصنيف لهذا العام 238 مؤسسة من 16 دولة عربية.


الجدير بالذكر أنه تم تكريم جامعة عين شمس في حفل أقامته منظمة Times Higher Education، وتسلم الدرع الدكتور أحمد البنا مدير إدارة التصنيف الدولي نيابة عن  د. محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة عين شمس البحث العلمي الجامعات المصرية الجامعات العربية الدراسات العليا والبحوث المنطقة العربية خدمة المجتمع وتنمية البيئة رئيس جامعة عين شمس شئون الدراسات العليا مؤسسة التايمز للتعليم العالي

مواد متعلقة

التعليم العالي: نعمل على توفير عدة آليات للشكاوى ومتابعتها مع الجهات المختصة.. وتم الاستجابة لـ 6078 شكوى خلال 2024.. أيمن عاشور: متابعة نتائج ومؤشرات العمل بشكل دائم

اليوم، انطلاق مؤتمر دور المشروعات الوطنية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أخبار مصر اليوم، مواعيد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2024، الأرصاد تحذر من الشبورة المائية، تحويلات مرورية بعد الغلق الكلي لمحور 26 يوليو

تحرير 24 محضر ضبط جمركي بمبنى الركاب 3 بمطار القاهرة (صور)

معهد تيودور بلهارس للأبحاث ينظم دورة تدريبية متخصصة في مجال إنعاش القلب والرئة

وزير التعليم العالي يوجه بدعم الصحة العامة واللياقة البدنية للطلاب

التعليم العالي تستجيب لـ 6078 شكوى خلال 2024

إدراج 42 جامعة مصرية في تصنيف التايمز (THE) للجامعات العربية 2024

الأكثر قراءة

تأجيل مباراة ليفربول وإيفرتون بسبب سوء الأحوال الجوية

بعد الارتفاعات الأخيرة.. سعر الدولار رسميا في البنوك المصرية السبت 7 ديسمبر 2024

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو والقناة الناقلة

1580 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم السبت 7 ديسمبر 2024

لتحديد مصير الأسد، اجتماع بين تركيا وروسيا وإيران في الدوحة

أخبار مصر: القومي للاتصالات يرد على زيادة سعر باقات النت، إيران تبيع الأسد وأمريكا تتحدث عن سقوط دمشق، ليفربول يحدد مصير صلاح

انخفاض أسعار 8 أنواع من السمك اليوم السبت في الأسواق

ديربي الميرسيسايد، موعد مباراة ليفربول وإيفرتون بالدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

منوعات

المزيد

موجة صقيع قوية تضرب اليابان

احذر، أدوية إنقاص الوزن المباعة عبر الإنترت فيها سم فئران وأسمنت قاتل

الجارديان توافق على بيع "أقدم صحيفة تصدر يوم الأحد" في العالم

بيع رسالة بخط يد الموسيقار موزارت برقم فاق التوقعات

المزيد

خدمات

المزيد

الحلو ما يكملش، الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب مصر لمدة 4 ساعات اليوم

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 06- 12- 2024

بكام سعر كيلو السكر في السوق اليوم الجمعة؟

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الجمعة 6- 12- 2024

المزيد

انفوجراف

هاجمته الصحف الألمانية بسبب مواقفه.. من هو لاعب مانشستر يونايتد نصير مزراوي؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة عمر بن عبد العزيز (1 – 4)

ماذا يحدث لأهل النار حين يريدون الخروج منها؟، الشعراوي يجيب (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 7 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية