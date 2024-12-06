الجمعة 06 ديسمبر 2024
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حوادث

عودة الحركة المرورية لطبيعتها بعد رفع آثار حادث انقلاب أتوبيس بطريق الواحات

انقلاب أتوبيس وتكدس
انقلاب أتوبيس وتكدس مروري بطريق الواحات، فيتو

شهد، منذ قليل، طريق الرماية اتجاه حدائق الأهرام بالجيزة، انقلاب أتوبيس على الطريق ووقوع مصابين، مما أدى لظهور كثافات مرورية على الطريق. 

ودفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة تحت إشراف اللواء مصطفى إبراهيم مدير الإدارة، بعدد من الخدمات المرورية وسيارات الإسعاف،  بالطريق لرفع آثار الحادث ونقل المصابين للمستشفى، وتسيير الحركة المرورية.

كانت الخدمات المرورية بالجيزة قد تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب أتوبيس بميدان الرماية باتجاه منطقة حدائق الأهرام.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإغاثة المرورية والإسعاف إلى محل الحادث.

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طريق الرماية الاهرام بالجيزة كثافات مرورية الإدارة العامة لمرور الجيزة

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