عودة الحركة المرورية لطبيعتها بعد رفع آثار حادث انقلاب أتوبيس بطريق الواحات

شهد، منذ قليل، طريق الرماية اتجاه حدائق الأهرام بالجيزة، انقلاب أتوبيس على الطريق ووقوع مصابين، مما أدى لظهور كثافات مرورية على الطريق.

ودفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة تحت إشراف اللواء مصطفى إبراهيم مدير الإدارة، بعدد من الخدمات المرورية وسيارات الإسعاف، بالطريق لرفع آثار الحادث ونقل المصابين للمستشفى، وتسيير الحركة المرورية.

كانت الخدمات المرورية بالجيزة قد تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب أتوبيس بميدان الرماية باتجاه منطقة حدائق الأهرام.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإغاثة المرورية والإسعاف إلى محل الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.