عاملة في دعوى خلع: مدمن مخدرات وأنا من أسرة تحترم العادات والتقاليد

رفعت عاملة دعوى خلع ضد زوجها، بمحكمة الأسرة في أكتوبر، وقالت إنها فوجئت بأن زوجها مدمن ويتعاطى المواد المخدرة ولم يمر على زواجهما 5 أشهر.

وأضافت: "تصدر منه تصرفات غير لائقة، لم أستطع تحملها لكوني نشأت فى أسرة تحترم العادات والتقاليد، لجأت إلى والدي الذي وقف بجانبها، محاولًا نصح زوجي وإرشاده بالكف عن تعاطى المواد المخدرة، إلا أنه تمادى فى تصرفاته المتهورة وكان يتعاطى المخدرات أمام أعينهم".

وتابعت: "بعد فشل كل مساعي النصح والإرشاد معه طلبت الزوجة الشابة الطلاق من زوجها، إلا أنه رفض واعتدى عليها بالضرب، إضافة إلى توجيه شتائم لها تعد جريمة «سب وقذف»، وقررت اللجوء إلى المحكمة ورفع دعوها".

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