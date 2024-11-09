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حوادث

تأجيل محاكمة يحيى موسى و16 آخرين بتهمة تمويل الإرهاب

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة القيادي الإخواني يحيى موسى و16 آخرين في قضية التمويل والاتجار في النقد الأجنبي إلى جلسة 7 ديسمبر المقبل.

وأحالت نيابة أمن الدولة العليا القيادي الإخواني يحيى موسى و16 آخرين في قضية التمويل والاتجار في النقد الأجنبي إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة، وذلك في القضية رقم 2989 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا والمقيدة برقم 12989 لسنة 2024 جنايات العجوزة.


والمتهمون هم كل من: يحيى موسى هارب، ومحمد حسين وشهرته محمد ولي الله،وإبراهيم مصطفى حجاج، وعصام فيصل شلضوم، وأحمد حسين محمد، وإبراهيم محمد شلبي، وخالد النجار، وأحمد حسين إبراهيم، وأحمد محمد ياقوت، ومحمد إبراهيم إبراهيم، وأسامة محمود حامد،  وباسم عبدالرؤوف، ودعاء أحمد إبراهيم، وعلي خالد الطبلاوي، ومعاذ زكريا، وعبد الله السباعي ومحمد عبد النبي.

 

وجاء في أمر إحالة المتهمين أنهم في غضون الفترة من 2014 حتى ديسمبر 2023، تولوا قيادة في جماعة إرهابية، داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، وانضموا إليها وشاركوا في تمويل الإرهاب بالإضافة للتعامل في النقد الأجنبي خارج الإطار المصرفي.

وأضاف أمر الإحالة ان المتهمين ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب ووفروا ونقلوا وأمدوا أعضاء الجماعة بأموال ومستندات مزورة، وشاركوا في تزوير مستندات تخرج جامعي بالإضافة لاستعمال أختام جهات حكومية مقلدة.

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محكمة الجنايات القيادي الإخواني يحيى موسى يحيي موسي النقد الأجنبى

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