السبت 07 ديسمبر 2024
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صحة ومرأة

10 نصائح من وزارة الصحة لمرضى السكر

مرض السكر، فيتو
مرض السكر، فيتو

وجهت وزارة الصحة نصائح لمرضى السكر للحفاظ على معدلات السكر في الدم وتجنب حدوث مضاعفات، خاصة وأن مرض السكر يحتاج إلى عناية مستمرة وضبط السكر في الدم.

 

وتضمنت نصائح وزارة الصحة:

١- التواصل الدائم مع الأهل والأقارب والطبيب المتخصص وخاصة إذا كان مريض السكر يعيش بمفرده.

٢- الجلوس تحت أشعة الشمس يوميًا لمدة من ٢٠ إلى ٣٠ دقيقة للحصول على فيتامين د.

 

٣-تناول طعام صحي يعتمد على الخضروات غير النشوية والفواكه والبروتينات، والبعد عن النشويات والسكريات.

٤- ممارسة رياضة المشي في المنزل أو تحريك مفاصل الجسم أثناء الجلوس.

٥- غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون أو تطهيرها بالكحول.

٦- الحفاظ على وجود فائض من علاج السكر وخاصة الأنسولين.

٧- تجنب لمس الفم أو الأنف أو العين بأيدي غير نظيفة.

٨- ارتداء الكمامة وتحديدًا في الأماكن المزدحمة.

٩- تنظيف وتطهير الأسطح والأكياس بعد شراء الطعام. 

١٠- الحفاظ على النوم جيدا.

مؤشرات الإصابة بمرض السكر 

مرض السكري 
مرض السكري 

وكشفت وزارة الصحة عن أهم مؤشرات الإصابة بمرض السكر والتي يجب عند ظهورها إجراء تحاليل الإصابة بمرض السكر والكشف لدى الطبيب.

وتشمل أهم المؤشرات:

١-التبول المتكرر
٢- عطش مستمر وجفاف الفم
٣-فقدان وزن بشكل ملحوظ
٤- رؤية ضبابية أو تدهور في النظر
٥- جوع مفرط والأكل بشراهة 
٦- تعب وإرهاق مستمر
٧-صعوبة التئام الجروح
٨- التهابات متكررة، خاصة في الأصابع وحول الأظافر

وقالت وزارة الصحة إن أى إنسان يشعر بأعراض مرض السكر عليه إجراء تحليل السكر الصائم أى بعد 8 ساعات من صيام الليل والمعدل الطبيعي له من 70 إلى 90، كما يجب إجراء تحليل السكر الفاطر بعد تناول الطعام بساعتين أى أن المعدل الطبيعي أقل من 140.

 

تحليل السكر التراكمي

 

وأشارت وزارة الصحة إلى أن تحليل السكر التراكمي يوضح قياسات مرض السكر آخر 3 أشهر ويكون المعدل الطبيعي 5.7.

وأكدت وزارة الصحة أنه إذا كانت القياسات في معدلها الطبيعي فإن المريض لا يعاني من مرض السكر.

 

وأوضحت وزارة الصحة أن أعراض انخفاض مرض السكر في الدم تشمل:

 

أعراض انخفاض السكر في الدم

ضعف عام 
دوار
الجوع الشديد 
الارتجاف والتعرق

 

أعراض مرض السكر

أوضحت وزارة الصحة أن أعراض مرض السكر تتضمن:

١- فقدان الوزن.
٢- عدم وضوح الرؤية.
٣- شدة العطش. 
٤- الإجهاد. 
٥- كثرة التبول. 
٦- الجوع المستمر.

 

مضاعفات الإصابة بمرض  السكر 

وقال الدكتور أحمد السبعاوي مقرر اللجنة القومية للأمراض غير السارية بوزارة الصحة، إن  مضاعفات مرض السكر، تتضمن حدوث هبوط السكر وارتفاع في مرض السكر بشدة نتيجة تناول جرعات علاج زائدة أو بذل مجهود بدني لا يعتاده المريض.

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ارتفاع نسبة السكر بالدم

وأشار إلى أن المجهود الأقل من المعتاد يسبب ارتفاعًا في نسبة السكر بالدم، موضحًا أن اضطراب مرض السكر يسبب المضاعفات، حيث توجد مضاعفات مزمنة تؤثر في كل أعضاء الجسم.

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