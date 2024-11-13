إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق منشأة القناطر
أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي على طريق منطقة منشأة القناطر التابعة لمديرية أمن الجيزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث من على الطريق.
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة في منشأة القناطر بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين تصادم سيارتين ملاكي.
ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة، للوقوف على ملابسات الواقعة.
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