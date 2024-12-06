الجمعة 06 ديسمبر 2024
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رياضة

رجال سلة الأهلي يفوز على الجزيرة في دوري المرتبط

رجال سلة الأهلي
رجال سلة الأهلي

حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي الفوز على فريق الجزيرة بنتيجة 83-72، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الجمعة، ضمن منافسات دوري المرتبط. 

مباراة الأهلي والجزيرة 

أقيمت المباراة على صالة الدكتور حسن مصطفى، وشهدت منافسة قوية بين الفريقين، واستطاع الأهلي أن يحول تأخره أمام الجزيرة في الفترتين الثانية والثالثة إلى فوز بالمباراة. 

انتهت الفترة الأولى بتقدم الأهلي 17-15، ثم تقدم فريق الجزيرة في الفترتين الثانية والثالثة بنتيجة 33-32، و59-48. 

وأجرى أوجستي بوش المدير الفني، بعض التغييرات في الفترة الرابعة التي شهدت عودة الأهلي، ونجح الفريق في إنهاء المباراة بنتيجة 83-72.

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