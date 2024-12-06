اتحاد جدة يحسم الكلاسيكو أمام النصر بالضربة القاضية (فيديو)

قمة الدوري السعودي، حسم اتحاد جدة كلاسيكو الكرة السعودية بالفوز على النصر 2-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة دوري روشن.

افتتح كريم بنزيما أهداف المباراة بعدما وضع اتحاد جدة في المقدمة أمام النصر بالدقيقة 55 من عمر المباراة.

وتعادل كريستيانو رونالدو بالهدف الأول سريعا للنصر أمام اتحاد جدة بالدقيقة 57 في الدوري السعودي.

وفي الدقيقة 90 +1، نجح ستيفن بيرجوين في إحراز هدف الفوز لصالح اتحاد جدة ليحسم الاتحاد كلاسيكو الدوري السعودي.

وشهدت أحداث المباراة، قيام حكم مباراة اتحاد جدة ضد النصر بإلغاء هدف للاتحاد أحرزه بيرجوين بالدقيقة 23 بسبب وجود بنزيما في موقف التسلل قبل إحراز الهدف الملغى.

وشهدت الدقيقة 41، أضاع ساديو ماني انفرادا بعد الانطلاق بالكرة وذلك بعدما سقط وفقد توازنه ليضيع هدف محقق على النصر.

ورسمت جماهير اتحاد جدة لوحة فنية رائعة خلال مباراة النصر في قمة الدوري السعودي.



تشكيل الاتحاد ضد النصر

حراسة المرمى: بريدراج راجكوفيتش.

خط الدفاع: مهند الشنقيطي، دانيلو بيريرا، حسن كادش، ماريو ميتاج.

خط الوسط الدفاعي: فابينيو، نجولو كانتي.

خط الوسط الهجومي: ستيفن بيرجوين، حسام عوار، عبد الرحمن العبود.

الهجوم: كريم بنزيما.

تشكيل النصر ضد الاتحاد

حراسة المرمى: بينتو.

خط الدفاع: سلطان الغنام، محمد سيماكان، محمد آل فتيل، نواف بوشل.

خط الوسط الدفاعي: عبدالله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش.

خط الوسط الهجومي: أندرسون تاليسكا، أوتافيو، ساديو ماني.

الهجوم: كريستيانو رونالدو.

ترتيب الاتحاد والنصر في الدوري السعودي

ويتصدر اتحاد جدة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 36 نقطة بفارق 5 نقاط عن الهلال، بينما يحتل النصر المركز الثالث برصيد 25 نقطة.

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