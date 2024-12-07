أسعار الخضروات اليوم، الطماطم تواصل الارتفاع بالأسواق

أسعار الخضروات اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الخضروات اليوم السبت 7 ديسمبر 2024 تباينًا ملحوظًا في أسواق التجزئة، وفقًا لأخد تحديث، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار الخضار اليوم في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار الخضار في أسواق التجزئة، وفقًا للبوابة الحكومية في السطور الآتية:

ارتفاع سعر الطماطم في الأسواق

وسجلت أسعار الطماطم ارتفاعًا لليوم الثاني على التوالي قيمته 50 قرشًا في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو الطماطم نحو 12.1 جنيه، وتراوحت اسعار الطماطم اليوم ما بين 6.5 جنيه إلى 25 جنيهًا للكيلو.

انخفاض سعر البطاطس في الأسواق

كما سجلت أسعار البطاطس انخفاضًا لليوم الثاني على التوالي؛ قيمته 4 جنيهات في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو البطاطس نحو 14.5 جنيه، وتراوحت اسعار البطاطس اليوم بين 10 جنيهات إلى 20 جنيهًا للكيلو.

ارتفاع سعر الليمون في الأسواق

وسجلت أسعار الليمون بلدي ارتفاعًا قيمته 5.5 جنيه في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو الليمون نحو 23.8 جنيه، وتراوحت اسعار الليمون اليوم ما بين 10 جنيهات إلى 40 جنيهًا للكيلو.

ارتفاع سعر الملوخية في الأسواق

وسجلت أسعار الملوخية ارتفاعًا قيمته 4 جنيهات في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو الملوخية نحو 16.4 جنيه، وتراوحت اسعار الملوخية اليوم ما بين 10 جنيهات إلى 20 جنيهًا للكيلو.

ارتفاع سعر الكوسة في الأسواق

وسجلت أسعار الكوسة ارتفاعًا قيمته جنيه في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو الكوسة نحو 19.9 جنيه، وتراوحت اسعار الكوسة اليوم ما بين 12 جنيها إلى 30 جنيهًا للكيلو.

انخفاض سعر القلقاس في الأسواق

وسجلت أسعار القلقاس انخفاضًا قيمته جنيه في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو القلقاس نحو 23.1 جنيه، وتراوحت اسعار القلقاس اليوم ما بين 20 إلى 30 جنيهًا للكيلو.

انخفاض سعر السبانخ في الأسواق

وسجلت أسعار السبانخ انخفاضًا قيمته 50 قرشًا في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو السبانخ نحو 15.2 جنيه، وتراوحت اسعار السبانخ اليوم ما بين 12 جنيها إلى 20 جنيهًا للكيلو.

انخفاض سعر الفلفل الرومي في الأسواق

وسجلت أسعار الفلفل الرومي انخفاضًا قيمته جنيه في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو الفلفل رومي نحو 17.5 جنيه، وتراوحت اسعار الفلفل اليوم ما بين 10 جنيهات إلى 25 جنيهًا للكيلو.

انخفاض سعر الخيار في الأسواق

وسجلت أسعار الخيار صوب انخفاضًا قيمته 3.5 جنيه في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو الخيار صوب نحو 13.8 جنيه، وتراوحت اسعار الخيار اليوم ما بين 8 إلى 15 جنيهًا للكيلو.

انخفاض سعر البصل الأحمر في الأسواق

وسجلت أسعار البصل الأحمر انخفاضًا قيمته 3 جنيهات في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو البصل الأحمر نحو 15.5 جنيه، وتراوحت اسعار البصل الأحمر اليوم ما بين 10 جنيهات إلى 20 جنيهًا للكيلو.

انخفاض سعر البصل الأبيض في الأسواق

وسجلت أسعار البصل الأبيض انخفاضًا قيمته 3.5 جنيه في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو البصل الأبيض نحو 16.5 جنيه، وتراوحت اسعار البصل الأبيض اليوم ما بين 10 جنيهات إلى 20 جنيهًا للكيلو.

انخفاض سعر البسلة في الأسواق

وسجلت أسعار البسلة انخفاضًا قيمته 4.5 جنيه في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو البسلة نحو 31.6 جنيه، وتراوحت اسعار البسلة اليوم ما بين 30 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

سعر الباذنجان الرومي في الأسواق

وسجلت أسعار الباذنجان الرومي استقرارًا دون تغير في سعرها، ليبلغ متوسط سعر كيلو الباذنجان الرومي نحو 11.4 جنيه، وتراوحت اسعار الباذنجان الرومي اليوم ما بين 8 جنيهات إلى 15 جنيهًا للكيلو.

انخفاض سعر الباذنجان الأبيض في الأسواق

وسجلت أسعار الباذنجان الأبيض انخفاضًا قيمته 50 قرشًا في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو الباذنجان الأبيض نحو 13.2 جنيه، وتراوحت اسعار الباذنجان الأبيض اليوم ما بين 10 جنيهات إلى 20 جنيهًا للكيلو.

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