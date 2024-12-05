الخميس 05 ديسمبر 2024
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اقتصاد

أسعار الخضار اليوم، قفزة في سعر الليمون بسوق العبور

أسعار الخضروات
أسعار الخضروات

أسعار الخضار اليوم الخميس في سوق العبور، سجل سعر الخضراوات تباينًا ملحوظًا وفقًا لأخر تحديث في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 5 ديسمبر 2024، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

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اسعا الخضروات 

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس

«فيتو» تستعرض أسعار الخضروات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 5 ديسمبر 2024، في السطور الآتية:

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اسعار الخضار 

اسعار الخضروات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس

  • تراوح سعر كيلو الطماطم  بين 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 7 إلى 11 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 12 إلى 18 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 10 جنيهات إلى 13 جنيهًا، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 8 إلى 16 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 4 إلى 8 جنيهات.
اسعار الخضار 
اسعار الخضار 

سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الخميس

  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 9 إلى 13جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 11 جنيها إلى 15 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 3 جنيهات إلى 7 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 9 إلى 12 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 14 إلى 18 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 14 إلى 18 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
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اسعار الخضروات

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الخميس

  1. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 13 إلى 17 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 10 إلى 16 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 25 إلى 45 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو ملوخية من 7 إلى 11 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  5. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 15 إلى 23 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.
  6. تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 11 إلى 17 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
  7. تراوح سعر كيلو بسلة من 25 إلى 35 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.
  8. تراوح سعر كيلو سبانخ من 7 إلى 10 جنيهات.
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اسعار الخضار اليوم

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الخميس

  • تراوح سعر كيلو قلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو بطاطا من 3.5 جنيه إلى 8.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 65 إلى 85 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو قثاء من 5 إلى 8 جنيهات.
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اسعار الخضروات اليوم

أسعار الليمون في سوق العبور اليوم الخميس

  • تراوح سعر كيلو ليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 17 جنيهًا إلى 33 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو ليمون أضاليا من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات.

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