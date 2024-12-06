ارتفاع الكوسة، أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 بالأسواق

أسعار الخضراوات اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الخضار اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 تباينًا ملحوظًا في أسواق التجزئة، وفقًا لأخد تحديث، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار الخضروات اليوم، فيتو

أسعار الخضار اليوم في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار الخضراوات في أسواق التجزئة، وفقًا للبوابة الحكومية في السطور الآتية:

أسعار الخضروات اليوم، فيتو

ارتفاع سعر الطماطم في الأسواق

سجلت أسعار الطماطم ارتفاعًا قيمته جنيه في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو الطماطم نحو 11.9 جنيه، وتراوحت اسعار الطماطم اليوم ما بين 6.5 جنيه إلى 25 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخضروات اليوم، فيتو

انخفاض سعر البطاطس في الأسواق

سجلت أسعار البطاطس انخفاضًا قيمته جنيه في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو البطاطس نحو 18.3 جنيه، وتراوحت اسعار البطاطس اليوم بين 10 جنيهات إلى 30 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخضروات اليوم، فيتو

انخفاض سعر الليمون في الأسواق

سجلت أسعار الليمون بلدي انخفاضًا قيمته جنيهين في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو الليمون نحو 18.3 جنيه، وتراوحت اسعار الليمون اليوم ما بين 8 جنيهات إلى 35 جنيهًا للكيلو.

انخفاض سعر الملوخية في الأسواق

سجلت أسعار الملوخية انخفاضًا قيمته جنيه في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو الملوخية نحو 12.8 جنيه، وتراوحت اسعار الملوخية اليوم ما بين 5 جنيهات إلى 20 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخضار اليوم، فيتو

ارتفاع سعر الكوسة في الأسواق

سجلت أسعار الكوسة ارتفاعًا قيمته 50 قرشًا في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو الكوسة نحو 18.8 جنيه، وتراوحت اسعار الكوسة اليوم ما بين 10 جنيهات إلى 30 جنيهًا للكيلو.

انخفاض سعر القلقاس في الأسواق

سجلت أسعار القلقاس انخفاضًا قيمته 2.5 جنيه في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو القلقاس نحو 23.9 جنيه، وتراوحت اسعار القلقاس اليوم ما بين 15 إلى 30 جنيهًا للكيلو.

انخفاض سعر السبانخ في الأسواق

سجلت أسعار السبانخ انخفاضًا قيمته 3 جنيهات في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو السبانخ نحو 15.7 جنيه، وتراوحت اسعار السبانخ اليوم ما بين 8 جنيهات إلى 25 جنيهًا للكيلو.

سعر الخضار اليوم، فيتو

انخفاض سعر الفلفل الرومي في الأسواق

سجلت أسعار الفلفل الرومي انخفاضًا قيمته جنيهين في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو الفلفل رومي نحو 18.2 جنيه، وتراوحت اسعار الفلفل اليوم ما بين 10 جنيهات إلى 25 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخضار اليوم، فيتو

انخفاض سعر الخيار في الأسواق

سجلت أسعار الخيار صوب انخفاضًا قيمته جنيه في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو الخيار صوب نحو 17.3 جنيه، وتراوحت اسعار الخيار اليوم ما بين 13 إلى 25 جنيهًا للكيلو.

اسعار الخضار اليوم، فيتو

ارتفاع سعر البصل الأحمر في الأسواق

سجلت أسعار البصل الأحمر ارتفاعًا قيمته 50 قرشًا في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو البصل الأحمر نحو 18.1 جنيه، وتراوحت اسعار البصل الأحمر اليوم ما بين 10 جنيهات إلى 25 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

ارتفاع سعر البصل الأبيض في الأسواق

سجلت أسعار البصل الأبيض ارتفاعًا قيمته 50 قرشًا في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو البصل الأبيض نحو 19.8 جنيه، وتراوحت اسعار البصل الأبيض اليوم ما بين 10 جنيهات إلى 25 جنيهًا للكيلو.

ارتفاع سعر البسلة في الأسواق

سجلت أسعار البسلة ارتفاعًا قيمته 50 قرشًا في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو البسلة نحو 36.3 جنيه، وتراوحت اسعار البسلة اليوم ما بين 30 إلى 40 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

انخفاض سعر الباذنجان الرومي في الأسواق

سجلت أسعار الباذنجان الرومي انخفاضًا قيمته جنيه في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو الباذنجان الرومي نحو 11.4 جنيه، وتراوحت اسعار الباذنجان الرومي اليوم ما بين 8 جنيهات إلى 15 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

انخفاض سعر الباذنجان الأبيض في الأسواق

سجلت أسعار الباذنجان الأبيض انخفاضًا قيمته 1.5 جنيه في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو الباذنجان الأبيض نحو 13.7 جنيه، وتراوحت اسعار الباذنجان الأبيض اليوم ما بين 10 جنيهات إلى 20 جنيهًا للكيلو.

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