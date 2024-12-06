الجمعة 06 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ارتفاع الكوسة، أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 بالأسواق

أسعار الخضار اليوم،
أسعار الخضار اليوم، فيتو

أسعار الخضراوات اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الخضار اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 تباينًا ملحوظًا في أسواق التجزئة، وفقًا لأخد تحديث، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

<span style=
أسعار الخضروات اليوم، فيتو

أسعار الخضار اليوم في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار الخضراوات في أسواق التجزئة، وفقًا للبوابة الحكومية في السطور الآتية:

<span style=
أسعار الخضروات اليوم، فيتو

ارتفاع سعر الطماطم في الأسواق

سجلت  أسعار الطماطم ارتفاعًا قيمته جنيه في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو الطماطم نحو 11.9 جنيه، وتراوحت اسعار الطماطم اليوم ما بين 6.5 جنيه إلى 25 جنيهًا للكيلو.

<span style=
أسعار الخضروات اليوم، فيتو

انخفاض سعر البطاطس في الأسواق

سجلت أسعار البطاطس انخفاضًا قيمته جنيه في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو البطاطس نحو 18.3 جنيه، وتراوحت اسعار البطاطس اليوم  بين 10 جنيهات إلى 30 جنيهًا للكيلو.

<span style=
أسعار الخضروات اليوم، فيتو

انخفاض سعر الليمون في الأسواق

سجلت أسعار الليمون بلدي انخفاضًا قيمته جنيهين في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو الليمون نحو 18.3 جنيه، وتراوحت اسعار الليمون اليوم ما بين 8 جنيهات إلى 35 جنيهًا للكيلو.

انخفاض سعر الملوخية في الأسواق

سجلت أسعار الملوخية انخفاضًا قيمته جنيه في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو الملوخية نحو 12.8 جنيه، وتراوحت اسعار الملوخية اليوم ما بين 5 جنيهات إلى 20 جنيهًا للكيلو.

<span style=
أسعار الخضار اليوم، فيتو

ارتفاع سعر الكوسة في الأسواق

سجلت أسعار الكوسة ارتفاعًا قيمته 50 قرشًا في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو الكوسة نحو 18.8 جنيه، وتراوحت اسعار الكوسة اليوم ما بين 10 جنيهات إلى 30 جنيهًا للكيلو.

انخفاض سعر القلقاس في الأسواق

سجلت أسعار القلقاس انخفاضًا قيمته 2.5 جنيه في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو القلقاس نحو 23.9 جنيه، وتراوحت اسعار القلقاس اليوم ما بين 15 إلى 30 جنيهًا للكيلو.

انخفاض سعر السبانخ في الأسواق

سجلت أسعار السبانخ انخفاضًا قيمته 3 جنيهات في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو السبانخ نحو 15.7 جنيه، وتراوحت اسعار السبانخ اليوم ما بين 8 جنيهات إلى 25 جنيهًا للكيلو.

<span style=
سعر الخضار اليوم، فيتو

انخفاض سعر الفلفل الرومي في الأسواق

سجلت أسعار الفلفل الرومي انخفاضًا قيمته جنيهين في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو الفلفل رومي نحو 18.2 جنيه، وتراوحت اسعار الفلفل اليوم ما بين 10 جنيهات إلى 25 جنيهًا للكيلو.

<span style=
أسعار الخضار اليوم، فيتو

انخفاض سعر الخيار في الأسواق

سجلت أسعار الخيار صوب انخفاضًا قيمته جنيه في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو الخيار صوب نحو 17.3 جنيه، وتراوحت اسعار الخيار اليوم ما بين 13 إلى 25 جنيهًا للكيلو.

<span style=
اسعار الخضار اليوم، فيتو

ارتفاع سعر البصل الأحمر في الأسواق

سجلت أسعار البصل الأحمر ارتفاعًا قيمته 50 قرشًا في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو البصل الأحمر نحو 18.1 جنيه، وتراوحت اسعار البصل الأحمر اليوم ما بين 10 جنيهات إلى 25 جنيهًا للكيلو.

<span style=
أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

ارتفاع سعر البصل الأبيض في الأسواق

سجلت أسعار البصل الأبيض ارتفاعًا قيمته 50 قرشًا في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو البصل الأبيض نحو 19.8 جنيه، وتراوحت اسعار البصل الأبيض اليوم ما بين 10 جنيهات إلى 25 جنيهًا للكيلو.

ارتفاع سعر البسلة في الأسواق

سجلت أسعار البسلة ارتفاعًا قيمته 50 قرشًا في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو البسلة نحو 36.3 جنيه، وتراوحت اسعار البسلة اليوم ما بين 30 إلى 40 جنيهًا للكيلو.

<span style=
أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

انخفاض سعر الباذنجان الرومي في الأسواق

سجلت أسعار الباذنجان الرومي انخفاضًا قيمته جنيه في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو الباذنجان الرومي نحو 11.4 جنيه، وتراوحت اسعار الباذنجان الرومي اليوم ما بين 8 جنيهات إلى 15 جنيهًا للكيلو.

<span style=
أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

انخفاض سعر الباذنجان الأبيض في الأسواق

سجلت أسعار الباذنجان الأبيض انخفاضًا قيمته 1.5 جنيه في الكيلو مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو الباذنجان الأبيض نحو 13.7 جنيه، وتراوحت اسعار الباذنجان الأبيض اليوم ما بين 10 جنيهات إلى 20 جنيهًا للكيلو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الخضار أسعار الخضروات سعر الخضروات اسعار الخضروات اليوم اسعار الخضراوات سعر الخضار سعر الخضراوات سوق العبور سعر الطماطم سعر البطاطس سعر الليمون ارتفاع سعر الطماطم أسعار الطماطم اليوم أسعار الفلفل أسعار الليمون أسعار القلقاس سعر الملوخية سعر كيلو البطاطس سعر كيلو الطماطم سعر كيلو الليمون

الأكثر قراءة

بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الدولار في البنوك المصرية 6 ديسمبر 2024

تراجع البلدي وعصيان الأبيض، تعرف على أسعار الدواجن اليوم الجمعة

السر في يده، الشاب الجزائري المختطف 26 عامًا يكشف أخيرًا سر احتجازه (فيديو)

بزيادة تصل لـ 27 جنيهًا، قفزة في أسعار جميع أنواع اللحوم بالأسواق

السيسي يزور القلعة الأثرية بالدنمارك ويضع الزهور على النصب التذكاري

أخبار مصر: زيادة أسعار بيبسي بلاستيك وكروت شحن "الفكة"، تحذير دول عربية من زلازل، هل ينقذ رامي مخلوف سوريا بعد ظهوره المفاجئ

مواطن يتبرع بفيلا وفدان أرض لمشروعات أسيوط، والمحافظ يمنحه شهادة تقدير (فيديو)

3 قرارات جمهورية مهمة ورسائل قوية من السيسي لقادة أوروبا وفلسطين والجابون والكونغو

منوعات

المزيد

اكتشاف صلبان نادرة تعود للعصر البيزنطي في القرم

السر في يده، الشاب الجزائري المختطف 26 عامًا يكشف أخيرًا سر احتجازه (فيديو)

بالكربون منذ 21 عاما، كيف تنبأ مسلسل "عائلة سيمبسون" بمراسم قرعة كأس العالم للأندية

صنعت مخصوصا له، بابا الفاتيكان يحصل على سيارة كهربائية صديقة للبيئة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم في الأسواق

إحداهما تستمر حتى الثلاثاء، الأرصاد تحذر من ظاهرتين مقلقتين تضربان مصر

أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 05- 12- 2024 في الأسواق

سعر النحاس اليوم الخميس 05- 12- 2024 في السوق

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في واقعة دهس لاعب كرة لـ 3 عمال بالجيزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح صيغ دعاء الاستفتاح في الصلاة

دعاء الجمعة لتيسير العمل والتوفيق فيه

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 6 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية