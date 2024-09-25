أسباب انتفاخ البطن ومتى تلجأ للطبيب؟

انتفاخ البطن من المشكلات الصحية التي تواجه ملايين البشر بسبب عادات غذائية خاطئة وتسبب لهم ازعاج.

وقال الدكتور مصطفى محمدي، استشاري أمراض الباطنة وأخصائي مكافحة العدوى، إن الإنتفاخ هو مشكلة منتشرة بشكل كبير لدى قطاع كبير من الناس ومزمنة وتؤرق حياة الإنسان.

3 مناطق تتجمع بها الغازات في الجهاز الهضمي

وأضاف أن هناك ثلاث مناطق في الجهاز الهضمي تتجمع بها الغازات:

أولا: المعدة لأسباب فسيولوجية ويمكن تجنبها.

ثانيا: الأمعاء الدقيقة ونادرا ما تتجمع بها ويرجع الأمر لسبب جراحي لأن حركية الأمعاء ووضعها التشريحي يمنع تجمع الغازات بها.

ثالثا: الأمعاء الغليظة أي القولون وهو أشهر الأماكن في الجهاز الهضمي التي تتجمع بها الغـازات وله أسباب عديدة ومهمة وقد تكون مرتبطة بأعضاء أخرى مثل الكبد والقلب.



انتفاخ البطن

استشارة الطبيب المتخصص حال الشعور بالإنتفاخ

ونصح إستشاري أمراض الباطنة بأهمية استشارة الطبيب المتخصص حال الشعور بالانتفاخ لفترة ولأسباب غير واضحة من أجل إجراء الفحوص الدقيقة لتحديد سبب الانتفاخ ليتمكن من وصف العلاج الصحيح لحالة المريض.

ويصاب الجميع بالغازات في أمعائهم، والتي تخرج من خلال التجشؤ أو إخراج الغازات. وفي بعض الأحيان، تسبب الغازات المحبوسة الألم أو الانتفاخ، وآلام الغازات هي علامة على وجود مشكلة صحية في الجهاز الهضمي.

والغازات التى تسبب انتفاخ عبارة عن هواء في الجهاز الهضمي وهي نتيجة طبيعية لهضم الطعام.

ويجب اللجوء للطبيب فورا في حالة:

وجود ألم شديد في الجهاز الهضمي الذي لا يحدث أثناء أو بعد تناول الطعام بفترة وجيزة

عند حدوث ألم شديد في البطن، إسهال أو إمساك.



براز أسود أو نزيف من المستقيم.

فقدان الوزن غير المبرر.



ويمكن الوقاية من التعرض للانتفاخ من خلال اتباع نظام غذائي صحي وتجنب الأكلات التي تسبب الانتفاخ في البطن.

ويمكن اتباع هذه النصائح:

١-تغيير عادات الأكل والشرب



٢- قلل من تناول الأطعمة الغنية بالألياف.

حيث تسبب العديد من الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات الغازات، بما في ذلك الأطعمة المفيدة، مثل الخضروات والفواكه والقمح والفاصوليا.



٣- تقليل من تناول المشروبات الغازية أو تجنبها.

٤-تجنب المشروبات الغازية



٥- تقليل من تناول منتجات الألبان.