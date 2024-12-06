الجمعة 06 ديسمبر 2024
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رياضة

لاعب طائرة الأهلي: نتمنى تحقيق ميدالية عالمية في مونديال الأندية

عبد الله عبد السلام
عبد الله عبد السلام لاعب طائرة الأهلي

عبر عبد الله عبد السلام، لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي، عن سعادته بالمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في البرازيل، مؤكدًا أن الجميع في الفريق على أتم الجاهزية لبدء منافسات البطولة.

وقال إن الأهلي واجه مشقة كبيرة في رحلة السفر للبرازيل للمشاركة في البطولة، وإن خبرات اللاعبين والجهاز الفني ساعدت الفريق في الخروج من حالة الإرهاق والدخول سريعًا في حالة من التركيز استعدادًا للبطولة.

وأكد: لاعب الأهلي لديه تاريخ حافل بالبطولات في كافة المنافسات، مشددًا على أن هذه الأجواء تدفع أي لاعب للتفاني والعمل بقوة، وأن كل فرد سيبذل كل ما في وسعه من أجل الظهور بشكل يليق باسم ومكانة النادي.

وواصل: «كأس العالم للأندية بطولة قوية وتضم أفضل اللاعبين على مستوى العالم، في ظل التنظيم والأجواء المختلفة، والمنافسة ستكون قوية، واللاعبون يشعرون بتلك الأجواء ويبذلون أقصى جهدهم من أجل تحقيق ميدالية».

واستكمل: «الأهلي يمثل القارة الإفريقية، ونسعى لتشريف مصر والقارة بشكل قوي خلال مشاركتنا في البطولة، خاصة أن الفريق يمتلك الحافز والدعم الكامل لتحقيق الإنجازات».

وأشار عبد الله إلى أنه وأحمد صلاح تربطهما علاقة بالمدرب فرناندو مونزو قبل توليه الإدارة الفنية للنادي خلال فترة احترافهما بتركيا، مؤكدًا أن المدرب الإسباني جلس معهما عندما تولى تدريب الفريق وطلب منهما ضرورة الحديث مع اللاعبين وتهيئتهم ومنحهم الثقة الكاملة.

وأوضح أن مونزو يشعر بسعادة كبيرة في النادي الأهلي والعمل مع كل اللاعبين في الفريق، مؤكدًا أن هذه الأجواء ساعدت الفريق في تحقيق كل البطولات خلال الموسم الماضي.

وأكد عبد الله أنه شارك في جميع البطولات الخاصة بالكرة الطائرة، متمنيًا تحقيق ميدالية عالمية رغم صعوبة المهمة، في ظل مشاركة أقوى أندية العالم.

ووجه عبد الله رسالة خاصة إلى جماهير الأهلي في ختام حديثه، مؤكدًا أنهم اللاعب رقم واحد في الفريق والداعم الأساسي للفريق، مؤكدًا أن الجميع في كامل تركيزهم من أجل إسعادهم.

مهند مجدي رئيسا لـ بعثة طائرة الأهلي رجال في البرازيل 

كلف مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، مهند مجدي عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة الطائرة رجال في البرازيل، للمشاركة في بطولة العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 10-15 ديسمبر الجاري. 

مونزو يعلن قائمة رجال طائرة الأهلي 

أعلن فيرناندو مونزو، المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق، استعدادًا لخوض بطولة العالم للأندية، التي تستضيفها البرازيل خلال الفترة من 10 إلى 15 ديسمبر الجاري. 

قائمة رجال طائرة الأهلي

وجاءت قائمة «رجال طائرة الأهلي» كالتالي: 

عبد الله عبد السلام - عبد الحليم عبو - أحمد صلاح - عبد الرحمن سعودي - محمد عسران - عبد الرحمن الحسيني - حسام يوسف - محمد رمضان - سيف عابد - محمد عثمان - مصطفى جابر - خالد عادل - إسلام عبد السميع - زياد أسامة - يوندر جارسيا. 

وأسفرت قرعة البطولة عن تواجد الأهلي في المجموعة الأولى إلى جانب فرق، برايا كلوب البرازيلي، وفولاد سيرجان الإيراني، وكوتشيني لوبي تشيڤيتانوڤا الإيطالي. 

يشارك الأهلي في بطولة العالم للأندية ممثلًا عن قارة إفريقيا، بعد فوزه ببطولة إفريقيا للأندية على حساب مولودية بوسالم التونسي.

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كأس العالم للأندية عبد الله عبد السلام الأهلي النادي الأهلي مهند مجدي

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