القبض على 3 مسجلين بتهمة قتل شاب بسلاح أبيض في بولاق الدكرور

ألقت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة القبض على 3 مسجلين خطر متهمين بقتل شاب في العشرين من عمره بسلاح أبيض في مشاجرة اندلعت بيهم بسبب رفض المتهمين فتح الشارع أمامه للمرور بدراجته البخارية التي كان يستقلها عقب عودته من العمل بمنطقة صفط اللبن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور .

تلقى رئيس مباحث بولاق الدكرور بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة ووقوع قتيل بين عدة أشخاص بمنطقة صفط اللبن، بسرعة البرق انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين مقتل شاب في العشرين من عمره على يد مجموعة من العاطلين لاذوا بالفرار عقب ارتكابهم الواقعة.

تم نقله لمشرحة زينهم بينما واصل رجال المباحث عمل التحريات وتفريغ الكاميرات ومناقشة شهود العيان التي أسفرت بأن المجني عليه كان عليه كان عائدا من عمله وأثناء سيرة بالطريق وجد المتهمين يغلقون الشارع فطلب منهم المرور فرفضوا فتح الطريق أمامه وانهالوا عليه بالضرب بسلاح أبيض أحدث له إصابة بالرئة توفي على إثرها.

وقامت المباحث بإعداد الأكمنة وضبط المتهمين الذي تبين أنهم مسجلين خطر وبحوزتهم السلاح المستخدم في الواقعة واعترفوا بجريمتهم، وتحرر محضر بالواقعة وجاري إحالتهم للنيابة العامة.

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